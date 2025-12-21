独立したはずの子どもが、週末ごとに孫を連れて帰ってくる。「親孝行」のつもりかと思いきや、その実態は、食費を浮かせ、親をタダ働きさせる「実家の搾取」でした――。本記事では、FPの川淵ゆかり氏のもとへ寄せられた相談事例をもとに、現代の親子間マネー防衛術を学びます。※事例は、プライバシーのため一部脚色して記事化したものです。

高齢者を襲う物価高

Aさん夫婦は同い年の65歳。月約25万円の年金を受け取る年金生活者となりました。住宅ローンを完済している築30年の戸建ては退職金でリフォーム済み。一人娘も7年前に嫁に出したため、夫婦2人でのんびりと暮らしていました。

営業職でハードな仕事をしていたAさんは、定年退職後は仕事を続けるつもりもなく、特に贅沢をしなければなんとか老後も暮らし続けられるだろうと考えていました。

しかし、予想もしなかったここ数年の物価高が家計を直撃します。一人娘には6歳の男の子がいて、Aさんにとっては目に入れても痛くないほどかわいい孫ですが、以前に比べてなんでも買ってあげることはできなくなりました。

妻も買い物から帰ってくるたびに「〇〇がまた高くなったわ！」「〇〇なんてもう買えないわよ！」と愚痴をこぼす状態です。そのため、Aさんは散歩の帰りに寄っていた喫茶店にいくのを控えたり、友達と居酒屋に行くにも妻に気を遣ったりする日々が続いていました。

実家を託児所代わりにする娘

そんな折、変化が起きます。33歳になるAさんの一人娘は、小売店に勤める3歳年上の夫と長男の3人で郊外の賃貸マンションに住んでいます。以前は、月に1回ほど週末に親子3人で遊びに来ていたのですが、昨年あたりから子どもと2人でしょっちゅう実家へ顔を出すようになったのです。

最初は孫の顔がみられることに喜んでいたAさん夫婦ですが、来るたびにお菓子や食事の用意をすることになり、妻の苛立ちは目にみえて募っていきました。しかも孫は元気盛り。リフォームしたての家を走り回り、障子は破くわ、壁に落書きするわで手に負えない暴れん坊です。娘がちゃんとみていてくれればいいのですが、やれ買い物だ、やれ友達と会う、だのといって、孫を預けてすぐに出かけてしまう始末。

先日などは、置いていった孫と遊んでいるAさんに、孫が「来年小学校なの。ランドセル買って」「じいじ、自転車買って」などというので、動揺してしまいました。無邪気なおねだりですが、いまのAさん夫婦には重い言葉です。妻は2人が帰ったあとに怒りをあらわにしました。

「あれは娘がいわせているのよ。絶対そうよ！ あなたが一人娘だからって甘やかしてきたせいよ！」

娘の嘘がバレた瞬間

そして、とうとう妻が爆発する日がやってきます。

ある日、いつものように孫を置いて出ていったまま、娘はなかなか戻ってきません。心配した妻が孫に話しかけました。「ママ、遅いね。ちょっとお買い物に行ってくるっていってたのにね」すると孫はこういったのです。

「お買い物じゃないよ。ママ、エステだよ。ママがきれいだとパパも僕も幸せなんだって」

その言葉に、妻の表情が凍りつきました。娘が戻って来るや否や、妻の怒号が響き渡ります。

「あなた、孫を私たちに預けてエステに行っていたの？ 私たちの生活も決して楽じゃありませんよ！ これからまだまだ教育費もかかってくるんだから、エステに行く暇があったら働きに出なさいよ！ うちは託児所じゃありませんよ。もう私たちに頼らないで！」

Aさんは「たしかに高校・大学になったときには援助はできないよなぁ」と、孫が高校生になったときの自分たちの年齢を思い、「自分たちは将来、老人ホームに入る資金の余裕があるのだろうか？」とふと不安になります。そこで、今後も続くセカンドライフについて考えてみることにしました。

老後は後半が難しい

筆者は「住宅ローンは後半が大変」とよくいっていますが、老後生活も同じです。どちらも将来の「みえないリスク」があるからです。

もうずいぶん昔の話になりますが、60代の男性が「現役時代に比べてそれほど食べなくなったし、着るものにも気を使いませんから、お金はかかりませんよ」といってきたことがあります。たしかに60代はまだまだ元気だし、孫にお金をかける余裕もあるでしょう。

ですが、70代、80代になったときはどうでしょうか？ 人口減少で社会保障制度の問題が大きくなっていく日本では、将来の医療費負担がどれだけ大きくなるかはわかりません。人手不足などによる介護施設の利用料の値上がりや、そもそも入居できないリスクも考えられます。親の介護、配偶者の介護と介護が続いている家庭も増えています。介護期間もどれだけかかるかわかりません。

70代、80代になったときのことも想定して、定年前からマネープランを考えるようにしましょう。

増える、働く高齢者

Aさんは物価高が深刻化する前に定年退職となったため、「老後も働く」ということを考えずにリタイアしてしまいました。一方で、年金不足や住宅ローンなどの問題から、70代以降も働く人は増えています。

男女別、働く高齢者の割合

〈男性〉

・60〜64歳：84.4%

・65〜69歳：61.6%

・70〜74歳：42.6%

〈女性〉

・60〜64歳：63.8%

・65〜69歳：43.1%

・70〜74歳：26.4%

※内閣府の令和6年版高齢社会白書より

さらに75歳以上の後期高齢者も約12%が働いており（総務省「労働力調査」より）、定年後も働く人は今後も増加してくると考えられます。

「定年後にどんな仕事をしたいのか」働く期間が延びている現代、マネープランだけでなく、現役時代から“生涯のジョブプラン”についても考えておく必要があるでしょう。

娘夫婦、Aさん夫婦のその後

その後、1ヵ月ほど経ってから、娘夫婦がAさん宅を訪ねてきました。

娘の夫は深く頭を下げて、「最近仕事が忙しく、家庭を顧みなかったために妻には寂しい想いをさせました」と謝罪しました。娘も反省した様子でこういいます。「お母さんのいうとおり、私も働くことにしました。学費もかかってくるし、自分たちの家もそろそろ欲しいしねって。これからの自分たちの暮らしについて2人でしっかり話し合っていきます」

娘夫婦が帰ったあと、Aさんは「わたしたちもこれからの暮らしについて、もっと具体的に考えていかないといけないな」と妻に語りかけました。



人口減少や少子高齢化は今後も加速していき、私たちの暮らしに大きな影響を与えます。親世代は自分の生活を守るために独立した子どもとはある程度の線引きが必要です。また、子世代も親に頼りすぎずに自立を考えて暮らしを守っていかなければなりません。

2025年もあとわずか。年末にできた時間で、家族と話し合ってみてはいかがでしょうか。

川淵 ゆかり

川淵ゆかり事務所

代表