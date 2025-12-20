¼óÅÔ¹â¥Ö¥Á¥®¥ì¡ÖÁÊ¾Ù¤·¤Þ¤¹¡ª¡×È¯É½¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ¡ÖÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤»¡ª¡×¡Ö½Ð¶Ø¤Ë¤·¤í¡× ²¿ÅÙ¤â¡ÖÎÁ¶âÆ§¤ßÅÝ¤·¡×¤¹¤ë¡È°¼Á¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤ÍøÍÑ¼Ô¡É¤òÅ°ÄìÄÉµÚ¡ª È³Â§¶¯²½¤òµá¤á¤ë¿Í¤â¡©
²¿ÅÙ¤â¡ÖÉÔÀµÍøÍÑ¡×¤¹¤ë°¼ÁÍøÍÑ¼Ô¤ò¤¤¤è¤¤¤èÁÊ¾Ù
¡¡¼óÅÔ¹â¤Ï2025Ç¯11·î28Æü¡¢ÉÔÀµÄÌ¹Ô¤·¤¿¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡× ¤³¤ì¤¬ÎÁ¶â½ê¤Ç¡Ö¥²¡¼¥È¶¯¹ÅÆÍÇË¡×¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê39Ëç¡Ë
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÀµÄÌ¹Ô¤Ï¡¢ÎÁ¶â½ê¤ÎÆÍÇË¤ä¡¢ÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌÈ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÍÇË¤¹¤ë»öÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ÇÎÁ¶â½ê¤Î³«ÊÄ¥Ð¡¼¤Î·ä´Ö¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤ë¹Ô°Ù¤ä¡¢Âç·¿¼Ö¤Î¸å¤í¤Ë¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡Ö¥«¥ë¥¬¥â¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¡¢¥Ð¡¼¤¬ÊÄ¤¸¤ëÄ¾Á°¤ËÄÌ²á¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°¼Á¤Ê¥±¡¼¥¹¤À¤È¡¢ÎÁ¶â½ê¤Î³«ÊÄ¥Ð¡¼¤¬¾×ÆÍ»þ¤Î°ÂÁ´À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ½À¤é¤«¤¤È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ð¡¼¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤Ã¤ÆÌµÍý¤ä¤êÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤êÎÁ¶â½ê¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾ã³²¼Ô³ä°ú¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤äµ¶Â¤¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î»ÈÍÑ¡¢ÄÌ¹Ô·ô¤ÎÉÔÀµ¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÍè¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤è¤ê¤â°Â¤¤ÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÀµÄÌ¹Ô¤Ï¡¢Æ»Ï©À°È÷ÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ëÈÈºá¤Ç¡¢¤«¤Ä³ä°ú¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤Ïº¾µ½ºá¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿ÈÈºá¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼óÅÔ¹â¤Ç¤ÏÉÔÀµÄÌ¹Ô¤ÎÈ³Â§¤È¤·¤Æ¡¢Æ»Ï©À°È÷ÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡ Âè26¾ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÌÈ¤ì¤¿ÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤È³äÁý¶â¡ÊÌÈ¤ì¤¿ÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤Î2ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë³Û¡Ë¤¬Ä§¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤ÆÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±Ë¡Âè59¾ò¤Ë´ð¤Å¤¡¢30Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÉÔÀµÄÌ¹Ô¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼óÅÔ¹â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹âÂ®Æ»Ï©³Æ¼Ò¤ÏÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢³Æ¼Ò¤ÏÂÐºöÍÑ¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¤äÀÑ¶ËÅª¤Ê·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¡¢ÁÜºº¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÉÔÀµÄÌ¹Ô¼Ô¤ÎÂáÊá»öÎã¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔÀµÄÌ¹Ô¤ÎÍÞ»ß¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼óÅÔ¹â¤Ç¤â2025Ç¯4·î¤Ë¡¢ÅÔ¿´´Ä¾õÀþÆâ²ó¤ê¤ÎÂå´±Ä®¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÎÁ¶â½ê¤ÇÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô1Ì¾¤È¡¢¼í¾ìÀþ¾å¤ê¤Î¿·»³²¼¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÎÁ¶â½ê¤ÇÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô1Ì¾¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÉÔÀµÄÌ¹Ô¤ÈÃÇÄê¤·¡¢³äÁý¶â¤ò²Ã»»¤·¤ÆÀÁµá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÌ¤Ê§¤¤ÄÌ¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿ÉÔÀµÄÌ¹Ô¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ä¤¤¤ËÌ±»öÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼óÅÔ¹â¤Ï¡ÖËÜ·ï¤Ï¡¢°¼Á¤ÊÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÀ¼Ò¤ÎÃÇ¸Ç¤¿¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÉÔÀµ¤ÊÄÌ¹Ô¤Ïµö¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öº£¸å¤âÉÔÀµÄÌ¹Ô¤ËÂÐ¤·¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢ÉÔÀµÄÌ¹ÔÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ¨ÂáÊá¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö½Ð¶Ø¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¡×¡Ö±¿Å¾ÌÈµö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó°ìÈ¯¼è¾Ã¤·¡¢±Êµ×·ç³Ê¤Ç¡×¡ÖÍ×¤ÏËü°ú¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¹âÂ®¤Î¡È¥¿¥À¾è¤ê¡É¤È¤â¤Ê¤ê¤¨¤ë¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¥¬¥ó¥¬¥ó¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¶¯²½¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¡Ö·Ú¤¹¤®¤ë¡£¡×¡Ö2²ó°Ê¾åÉÔÀµÄÌ¹Ô¤·¤¿¤éÂ¨ÁÊ¾Ù¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÈ³Â§¤¬°Â¤¹¤®¤ë¡£¿ôÉ´Ëü¤Ç¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢È³Â§¤Î¶¯²½¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ETC¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¡ÖÉÔÀµÄÌ¹Ô¡×¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ETC¼ÖºÜ´ï¤ÎÅÐÏ¿¾ðÊó¤òÊÑ¹¹¤·¤Ê¤¤¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤ËÅÐÏ¿¾ðÊó¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¼ÖÎ¾¤Î¤¦¤·¤í¤Ë¤±¤ó°úÁõÃÖ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Á´¤¯°ã¤¦¼Ö¼ï¶èÊ¬¤ÎETC¤Î¼ÖºÜ´ï¤ò¡¢ÊÌ¤Î¼ÖÎ¾¤ËºÜ¤»ÂØ¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ETC¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥«¡¼¥É¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤äÁÞ¤·Ëº¤ì¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ETC¤¬Àµ¤·¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼óÅÔ¹â¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·ETC¤ÎÄÌ¿®¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¥²¡¼¥È¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼óÅÔ¹â¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê03-6667-5855¡Ë¤ËÁö¹Ô¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£