¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¥È¥±¥ë orz¡×¤¬¡¢¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡ÛÂè£¹ÏÃ¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¥¿ー¥Üー¤ò½±¤Ã¤¿»ö·ï¤Ï¾¾°æ¤ÎÈÈ¹Ô¡ª ÉúÀþ²ó¼ý ·ëËöºÇ½ª²óÍ½ÁÛ ¤¤¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È ¥¤¥¤¥ï¥ë¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤Î¿¿ÈÈ¿Í¤ò½ä¤ê¡¢½µ´©»ïµ¼Ô¤Î¾¾°æ·ò¤¬¹õËë¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¾¾°æ¤¬¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅì±ÀÀ²¹á¤È¶¦ÈÈ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿·Àâ¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¡Ö¾¾°æ¿¿ÈÈ¿ÍÀâ¡×¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾¾°æ¤¬²áµî¤Î¤¤¤¸¤á»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¡¦À¥¸Í¥·¥ª¥ó¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ê¡¢Éü½²¤Î¤¿¤á¤ËÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Àâ¤ä¡¢»¨»ïÊÔ½¸Ä¹¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÀâ¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¡¢Êª¸ì¤ÎÇØ¸å¤ËÊ£»¨¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÅê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¹Í»¡¤È¤·¤Æ¡Ö¾¾°æ¤Ï¡¢¤·¤Î¤Î¤á¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤òÅ¸³«¡£¤½¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¡¢¾¾°æ¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦±î¶¶±à»Ò¤Ë¡¢»ö·ï¤Î¸°¤ò°®¤ë¡Ö¥¿¥¯¥È³Ø±à¡×¤ÎÂ¸ºß¤ò¶µ¤¨¤¿ÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤·¤Î¤Î¤á¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ±à»Ò¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¹Í»¡¤Î³Ë¿´¤È¤·¤Æ¡¢¥¿ー¥Üー¤¬½±¤ï¤ì¤¿¥¬¥é¥¹Íî²¼»ö·ï¤Ë¸ÀµÚ¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢»ö·ï²ñ¾ì¤Ç¤·¤Î¤Î¤á¤¬Å·°æ¤ò²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤¹¤ëÉÔ¿³¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢½ÅÎÌ¤Î¤¢¤ë¥¬¥é¥¹¤ò°ì¿Í¤ÇÍî²¼¤µ¤»¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯¥×¥ì¥¹¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¾¾°æ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÍý¡£¡Ö¤·¤Î¤Î¤á¤¬¥¬¥é¥¹¤òÍî¤È¤¹½àÈ÷¤ò¤·¡¢¾¾°æ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼Â¹Ô¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÈÈ¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎÀâ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤ÎÆæ¤Ï¾¾°æ¤Î¡ÖÆ°µ¡¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅê¹Æ¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÀâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥·¥ª¥ó¤ÎÄï¡×¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢Â¾¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÀßÄê¤È½Å¤Ê¤ëÅÀ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£Êª¸ì¤Î½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¡¢°ì¸«Ìµ´Ø·¸¤Ë¸«¤¨¤¿¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
