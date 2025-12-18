「いつかACLで会おう！」神戸34歳DFが初の海外挑戦！ 元鹿島監督が率いるタイのクラブに完全移籍「もっと見たかった」「アジアの舞台で対戦したい」の声
ヴィッセル神戸は12月18日、松田陸がBGパトゥム・ユナイテッドFC（タイ）へ完全移籍することを発表した。
びわこ成蹊スポーツ大を卒業後の2014年に、FC東京でプロキャリアをスタートさせた松田。その後は、セレッソ大阪、ヴァンフォーレ甲府、ガンバ大阪を渡り歩き、今季にヴィッセル神戸に加入。J１で２試合、天皇杯で２試合、アジア・チャンピオンズリーグエリートで１試合に出場していた。
新天地は、かつて鹿島や大宮で指揮を執った石井正忠が監督を務める。移籍にあたり、34歳DFは神戸の公式サイトで以下のとおり、コメントした。
「この度、タイのBGパトゥム・ユナイテッドFCに移籍することに決めました。ヴィッセル神戸では１年間という短い期間でしたが、ありがとうございました。
神戸に覚悟を持って来たにも関わらず、自分自身何も貢献できず、不甲斐ないシーズンでした。
これからも神戸のことは応援してます。本当にありがとうございました！」
クラブの公式Xでも松田の新たなチャレンジが伝えられると「もっと見たかった選手」「またどこかで！」「アジアの舞台で対戦したい」「いつかACLで会おう！」「タイでも頑張ってください」「陸、ありがとう」といった声があがっている。
自身初の海外挑戦。異国の地での活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
