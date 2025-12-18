タレントの指原莉乃(33)が17日深夜に放送された中京テレビ「ホラン×サッシーのカイギカイギカイギ」（深夜0・29）に出演。大物からのアドバイスについて語った。

同番組はタレントのホラン千秋と指原が「世の中のキレイごと」をあえて疑い、改め、話し合うトーク番組。今回は「話せばわかる」をテーマにトーク展開された。

「私も実は“話せばわかる”で人に言われたことがあって」と前置きして「ご本人はもう覚えていらっしゃらないと思う」と指原。「私、週刊誌に根も葉もないことを書かれてた時期があって、ムカつきすぎて殴り込みに行こうと。だって“話せばわかる”から、言いに行きたいですって言うことを秋元康さんに話した」と回想した。

「そしたら秋元さんから“指原は話せばわかると思いすぎです。信じすぎです。そうではないから人間は、話してもわからないこともあるから、悔しいと思うけど1回飲み込んで冷静になって考えてみてください”って言われたことがあって」と恩師からの金言を回顧。「今でも“話せばわかる”って思ってはいるけど…でもって。なんか悔しいと思ってしまう」と明かした。