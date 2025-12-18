¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ß¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª 5¼ïÎà¤Î¥¹¥é¥¤¥à¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥é¥¤¥à in ¥¹¥é¥¤¥à¡×¤Î»öÁ°ÃêÁª¼Â»Ü¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥¹¥é¥¤¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¡Ö¥¹¥é¥¤¥à in ¥¹¥é¥¤¥à¡×¤Î»öÁ°ÃêÁªÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î7Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ÅöÁªÈ¯É½¤Ï2026Ç¯1·î15Æü11»þ¤«¤é2026Ç¯1·î18Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥é¥¤¥à in ¥¹¥é¥¤¥à¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¡ß¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥¹¥é¥¤¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢5¼ïÎà¤Î¥¹¥é¥¤¥à¤¬¥Þ¥È¥ê¥çー¥·¥«¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥µ¥¤¥º¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢½Å¤Í¤¿¤ê¡¢¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥°¥Ã¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥é¥¤¥à¡×¡Ö¥°¥ê¥Þ¥¹¥¹¥é¥¤¥à¡×¡Ö¥Ðー¥Ç¥£ー¥¹¥é¥¤¥à¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ðー¥°¥éー¥¹¥é¥¤¥à¡×¡Ö¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¡×¤Î·×5¼ïÎà¤¬1¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃêÁª¤Î»²²ÃÊýË¡¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¡ÖMy¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É ¥ê¥ïー¥É¡×¤ò50¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤è¤ê±þÊç¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª»ÙÊ§ÊýË¡¤Ë¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ±þÊç¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢1¸ýÊ¬ÄÉ²Ã¤Ç±þÊç¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅöÁª¸å¤Ï¡¢±þÊç»þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹ÊÞ¡¦»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡±þÊçÀ©¸Â¤È¤·¤Æ¡¢1¿Í1¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»öÁ°ÃêÁªÈÎÇä¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX