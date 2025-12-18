社会問題化する“自動車盗難”にトヨタが新対策！

2025年12月18日、トヨタとKINTOは両社が展開する既販車向けのオプション後付けサービス「UPGRADE SELECTIONS by KINTO FACTORY」のサービス名称を、「TOYOTA UPGRADE FACTORY」および「LEXUS UPGRADE FACTORY」に変更すると発表しました。

またこれに合わせ、昨今社会問題化している“自動車盗難”の手口に対応した新たなセキュリティアイテムとなる「Smart Upgrade Switchセキュリティシステム」の販売を開始したほか、2026年春頃にはさらに高度な機能を持つ「セキュリティシステム プレミアム」の取り扱いを、トヨタとレクサスのUPGRADE FACTORYで開始する予定だと明らかにしました。

【画像】トヨタの提供する「新セキュリティ」を画像で見る（23枚）

今回の名称変更とセキュリティアイテムのラインナップ拡充は、車両の平均保有期間が長期化する現代において、新型車だけでなく、すでにユーザーの手元にある車両に対しても最新の技術や装備を提供し続けることで、長期にわたるカーライフの安全と安心を支える体制を強化する狙いがあります。

今回名称が変更された本サービスは、トヨタおよびレクサス車を対象として、純正用品や最新の安全装備などを正規販売店で後から装着できるというものです。

これまで「KINTO FACTORY」の名称で親しまれてきましたが、サービス開始から約4年が経過して取り扱いアイテムや対象車種も拡大したため、トヨタとKINTOが一体となって提供するアップグレードサービスであることをより明確にするべく、ブランドごとの名称へと刷新されました。

今後は2025年度内に全都道府県でのサービス提供を目指すとしており、2025年12月17日に発売された新型SUV「RAV4」をはじめとする新型車種の純正用品についても、順次取り扱いを拡大していく方針です。

この新名称でのスタートに際し、もっとも注目されるのが、昨今の自動車盗難リスクの高まりを受けて開発された2種類のセキュリティアイテムでしょう。

特に人気車種である「アルファード」「ヴェルファイア」および「ランドクルーザー（300／250シリーズ）」のオーナーに向けて提供が開始されたのが、「Smart Upgrade Switchセキュリティシステム」です。

提供が開始された「Smart Upgrade Switchセキュリティシステム」

このシステムは、スマートフォンと連携することで利便性とセキュリティ性能を両立させている点が特徴。

最大の機能は、正規のスマートキーを持っていても、専用スマートフォンアプリでの認証、または車両ボタンでのPINコード入力がなければエンジンを始動させない「エンジン始動ロック」機能です。

これによって、スマートキーの電波を悪用する「リレーアタック」や、車両の配線に侵入してシステムを解錠する「CANインベーダー」といった高度な盗難手口に対しても、物理的な認証プロセスを追加することで被害を未然に防ぐことが可能となります。

加えて、不正な侵入を検知した際に専用スピーカーから音を発する「音声威嚇」機能や、警戒中にドアロック解除やエンジン始動が行われた際にオーナーのスマートフォンへ即座に通知する「スマホプッシュ通知」機能も備えています。

価格は、アルファード／ヴェルファイア（2023年6月以降生産分、一部グレード除く）用が6万8420円から、ランドクルーザー300（2025年3月以降生産分）用が7万3920円から、ランドクルーザー250（2024年4月以降生産分）用が7万2820円からとなっており、作業工賃と消費税を含んだ設定となっています。

新たなセキュリティの対象となる「ランドクルーザー（300）」

なお、このシステムはOTA（無線通信）によるアップデートにも対応しており、将来的な機能進化も見据えた設計となっています。

また、より強固なセキュリティを求めるユーザーに向けて、2026年春頃からUPGRADE FACTORYでの提供が予定されているのが「セキュリティシステム プレミアム」です。（正規販売店では25年10月より提供開始）

こちらは「入らせない」「動かせない」「追い払う」という三重の防御策を講じたハイエンドシステムで、車両標準のドアロックに加え、独立したドアロック認証を追加する「ダブルロック」、万が一車内に侵入されても独立した認証によりエンジン始動を阻止する「セカンドイモビライザー」、そしてバッテリーの切断やこじ開けなどの異常を検知した際に内蔵バッテリーで作動する大音量アラーム「セルフパワーサイレン」を搭載しています。

提供が開始される「セキュリティシステム プレミアム」

操作は専用の「セキュリティキー」をスマートキーと一緒に携帯するだけで自動的に作動するため、日常の利便性を損なわない点が特徴。

対象車種はランドクルーザーシリーズやアルファード／ヴェルファイアに加え、「クラウン」シリーズ（クロスオーバー、セダン、スポーツ、エステート）や「プリウス」、レクサス「LX」「GX」など幅広く設定されており、価格は車種により異なりますが、概ね18万円台後半から22万円台での提供となる見込みです。（一部グレード除く）

そのほか、セキュリティアイテム以外にも、ランドクルーザー300（2021年4月以降生産分）を対象とした「後付けおくだけ充電（Gen4）」の提供も開始されました。

これはセンターコンソールのトレイをQi規格対応の充電機能付きトレイに交換するもので、価格は工賃込みで2万6400円です。ケーブルの煩わしさから解放される利便性の高いアイテムとして、既存ユーザーからの多くの要望に応える形で製品化されました。

「ランドクルーザー300」を対象とした「後付けおくだけ充電（Gen4）」の提供も開始

※ ※ ※

これらのアップグレードアイテムは、車両を現金やローンで購入した所有車、あるいはKINTOなどのサブスクリプションサービスで利用中の車両を問わず注文が可能。

申し込みは「TOYOTA UPGRADE FACTORY」の専用ウェブサイトから行い、希望する販売店と入庫日を調整の上、車両を持ち込んで施工を受ける流れとなります。

技術の進歩に合わせて愛車を最新の状態へとアップデートできるこのサービスは、近年多発している自動車盗難に対するトヨタの回答であり、ひとつのクルマを長く大切に乗り続けたいと願うユーザーにとって、大きく安心感を高める選択肢となるでしょう。