世界で唯一日本だけ制作が許可された特別なローカライズ！ディズニー映画『ズートピア２』日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」ミュージックトレーラー
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、大ヒット上映中の映画『ズートピア２』にて、Dream Amiが歌う日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」のミュージックトレーラーを公開！
世界で唯一日本だけ制作が許可された、特別なローカライズ楽曲の映像解禁です。
デジタルシングル配信日：2025年12月19日(金)予定
収録曲：Zoo 〜君がいるから〜 performed by Shakira Featuring Dream Ami ほか
作品公開日：2025年12月5日(金)より劇場公開中
前作『ズートピア』以来の続編として、公開から記録的なヒットを続ける『ズートピア２』。
劇中で最も華やかなシーンを彩る楽曲「Zoo」のローカライズ版制作が、世界で唯一日本だけに許可されました。
前作の主題歌「トライ・エヴリシング」に続き、Dream Amiが日本版声優と共に歌唱を担当します。
日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」
解禁されたミュージックトレーラーでは、キャッチーでダンサブルなポップソングに合わせて劇中の印象的なシーンが展開されます。
「さんざんな日の終わり 君とふたりでおさえてた気持ち解き放つのよ」「君がいるから ほら 世界は輝く」といった歌詞が、主人公ジュディとニックの絆を表現。
Dream Amiは「日本語ならではのストレートな表現と言葉一つ一つにエネルギーのこもった歌詞」と楽曲の魅力を語ります。
シャキーラ×Dream Ami 特別コラボバージョン
12月19日より配信予定のデジタルシングルには、Dream Amiのソロバージョンに加え、世界的アーティスト・シャキーラとのコラボレーションバージョンも収録。
シャキーラのパワフルな歌声にDream Amiが加わる、世界で唯一の特別な構成です。
アナログシングル『Zoo』
劇中歌「Zoo」を収録した帯付きアナログシングルも数量生産限定の直輸入盤仕様で発売中。
パープル・トランスルーセント・グリッター・ヴァイナルの華やかな仕様で作品の世界観を楽しめます。
世界中のファンから熱烈な支持を得ている楽曲の、日本だけの特別なローカライズ展開。
映画本編の感動と共に、Dream Amiとシャキーラが織りなす音楽の世界観にも注目です。
『ズートピア２』大ヒット上映中！
