不動産投資YouTubeチャンネルで、『【不動産投資】銀行融資はなぜ否決されるのか?金融機関が評価するポイントさえ抑えれば融資も成功しやすくなります!』と題した動画が公開された。不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、融資審査で金融機関が何を評価しているのか、その本音と対策を詳細に解説している。



動画の冒頭で木村氏は、多くの投資家が年収や年齢を気にして融資を諦めがちだが、本質はそこではないと指摘する。実際に69歳の年金生活者でも融資を受けて複数の物件を取得した事例を紹介し、年齢や収入だけが評価基準ではないことを示した。木村氏によれば、融資の可否を分けるのは金融機関の視点を理解し、それに応じた準備とアピールができるかどうかである。



最も多い誤解として木村氏が挙げるのが、住宅ローンと不動産投資ローンの混同である。住宅ローンは自宅購入を目的とし、給与を返済原資として年収の約10倍が融資上限となる機械的な審査が一般的だ。対して不動産投資ローンは賃貸経営という事業のための融資であり、物件から生まれる家賃収入が主たる返済原資として評価される。このため審査基準が根本的に異なり、使用する金融商品によって重視される項目も変化する。



木村氏は不動産投資ローンを大きく3種類に分類して解説する。アパートローンはサラリーマン向けの商品で、勤務先や年収を重視し年収700万円以上といった基準が設けられる場合が多い。不動産担保ローンは物件の資産価値、特に土地の評価を中心に審査され、年収よりも担保力が優先される。事業性融資は賃貸経営事業者としての実績や決算書が評価の軸となり、金融機関の融資枠内で柔軟に対応されるという。



審査において共通して重視されるポイントとして木村氏が強調したのが「人柄」である。金融機関は人間同士の取引であり、信頼感や誠実さが評価を左右する。具体的には面談時の服装や身だしなみが重要で、高級品を身につけることは逆効果となる。青系のネクタイや落ち着いたスーツは冷静さと真面目さを印象づけ、淡々と返済を続ける人物像を示すことができると木村氏は説明した。



さらに木村氏は、金融機関向けのアピール資料作成を強く推奨する。経歴、資格、過去の経験をまとめた自己紹介シートを用意することで、対処能力のある人物であることを示すことが可能だ。加えて預金残高の提示も重要であり、株式や投資信託よりも流動性の高い預金が金融機関に好まれる。事業計画とともに、事業目的や理念を明確に語れるよう準備することも不可欠である。



動画の最後に木村氏は、不動産投資を「投資」ではなく「事業」として認識することの重要性を強調した。銀行面談で「投資」という言葉を使うことは避け、賃貸経営事業者としての姿勢を示すことが融資獲得の鍵となる。金融機関の視点を理解し先手を打つことで、年齢や年収に関わらず融資を受けられる可能性は広がる。賃貸経営を通じた資産形成を志向する事業者にとって、金融機関との関係構築は長期的成功を左右する要素である。