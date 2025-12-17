【REANIMAL】 2026年2月13日 発売予定 価格：5,720円

THQ Nordic Japanは、2026年2月13日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用ホラーアドベンチャー「REANIMAL」のマスターアップを報告した。価格は5,720円。

本作はホラーアドベンチャー「リトルナイトメア」を手掛けたクリエイターによる新作で、不気味なロケーションを舞台に2人の孤児が希望を追い求める姿が描かれる。今回は発売に先駆けてマスターアップを報告。各種プラットフォーム向けに体験版が配信されているほか、パッケージ版およびダウンロード版の予約受付も行なわれている。

【REANIMAL | Pre-Order Trailer】

(C)2025 TARSIER STUDIOS TM AB. REANIMAL TM is developed by TARSIER STUDIOS TM AB and published by THQ Nordic TM GmbH, Austria. All rights owned and controlled by TARSIER STUDIOS TM AB & THQ Nordic TM AB. All rights reserved.

