ホテルでよく見かける“ある状況”に対しての善行が話題になっている。

【映像】ホテルでの親切すぎる“行動”

投稿したのは、みみさん（@mimi20250212）。宿泊先のテレビで前の宿泊者のYouTubeアカウントがログインされたままになっている状況に遭遇した際、ログアウトしてあげるという親切な対応についてXに投稿した。さらに、検索履歴には「ホテル ログインしっぱなし」「ログアウトした」を残してからログアウトしているという。

みなさんもご注意を！投稿者の善行に“ハッとする人”続出

投稿を見た人からは「優しすぎるだろ この人できる上司になれるな」「こういう人が世の中を平和にしてるんだよね」「ホテルでログインはしないな〜セキュリティー意識的に」「カラオケのタッチパネルもそうしてあげてください」などの声が寄せられ、投稿には11万件超の“いいね”が押される大反響となっている（※数字は12月16日16時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿者を取材。「国内・海外ともにビジネスホテルやリゾートホテルなど利用しますが、多くのホテルで“ログインしっぱなし”に出会います。外国人のアカウントでのログインも目立つので全世界の人たちがおなじ過ちをしているようです（笑）。ぜひ多くの方にログインせず一時的に利用できる『ゲストモード』で接続できることに気づいていただきたいです」と話している。

「家族に視聴履歴を見られても平気？」という質問に対し、お笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子は「全然大丈夫。『ダイエットすぐ痩せる動画』などで探してるものは『やってないじゃん！』とか言われそうだからちょっと恥ずかしい。」とコメントした。 （『わたしとニュース』より）