マヨネーズで麺が見えない！シーフードヌードルの「1番美味しい食べ方」を試してみた

VTuberの「花音めい」さんが投稿した「シーフードヌードルの1番美味しい食べ方」がXで話題を集めています。

日清カップヌードルのシーフード（以下、シーフードヌードル）にマヨネーズをかけるだけ、というシンプルかつ大胆なアレンジを、実際に試してみました。

■ 「なんだこれは！？」と混乱がやってくるシーフードヌードルのアレンジレシピ

このほど花音さんが投稿したのは、大量のマヨネーズを投下したシーフードヌードルの画像。ちょっと添えるだけなどではありません。カップにマヨで蓋をするかのような豪快なビジュアルは、美味しい美味しくないの話以前に「なんだこれは！？」と混乱がやってきます。

ちょい添えした程度なら「美味しいだろうな」となんとなく想像がつきますが、ここまで豪快にマヨを爆撃して、果たしてシーフードヌードルは美味しさを保っていられるのだろうか……。

とても気になったので、花音さんに話をうかがいつつ、実際に試してみることにしました。

花音さんによればアレンジに使うのはマヨネーズのみで、量は適量。今回はご本人の投稿に準拠して、麺が見えなくなる程度かけてみることにします。

まずはシーフードヌードルを用意して熱湯を注ぎ、規定の時間通り、3分間待機。

その後蓋を開けて、マヨネーズを投下していきます。

お恥ずかしながら筆者はマヨネーズに親しんだ生活はしておらず、調味料としての優先度はかなり低め。世の中には何にでもマヨをかける人たちもいるそうですが、筆者は「マヨを勧められたらかける、そうでない場合は基本かけない」のスタンスで生きています。

ですので、花音さんと同程度の量のマヨを絞るのには、かなり勇気が必要な側の人間です。最初はちょろっとだけ入れ、マヨの香りがふわっと上がってきたのを受けてストップ。

頭の奥から妥協サイドの自分が「まあ、これくらいでいいんじゃない？」と囁きかけてきますが、負けません。

覚悟の絞りで、見えてる範囲をすべて白く塗り潰していきます。そうして出来上がったのは、真冬の朝のような真っ白いマヨ世界。

シーフードの香りが完全にマヨの風味にかき消されており、マヨボトルを握りながら「やりすぎたか……？」とほんの少し後悔もし始めました。

ただもうここまでやったらあとには引けませんので、底から一気にかき混ぜてマヨとシーフードヌードルをなじませていきます。

■ 超ジャンクなアレンジかと思いきや……意外に上品な雰囲気も

ひとしきりかき混ぜると、本来であれば少し黄みがかっているはずのスープは、完全な白に変化。クリームシチューのようなビジュアルになっています。

香りはシーフードとマヨネーズが半々。若干マヨの酸味が強めに出ているといったところでしょうか。

味の方はかなりクリーミー。マヨというよりはクリームスープを飲んでいるような食べ心地です。シーフードなのでクラムチャウダーっぽさもあります。

そしてジャンク一点突破の豪快な味かと思いきや、コクとまろやかさがプラスされているおかげか、意外と上品な雰囲気。溶かす前のビジュアルの衝撃を、よい意味で裏切ってくれています。

ただマヨの主張はそれなりに強く、特に酸味はしっかり残り続けています。ここが、やや好みが分かれるポイントかもしれません。

とはいえ全体としては、味の変化具合も含めて、非常に美味しいアレンジメニュー。花音さんが「1番美味しい食べ方」としているのも納得しかありません。

何よりマヨネーズを入れるだけというシンプルさがありがたいです。アレンジメニューの中には「もうアレンジじゃなくて調理では？」というほどのものも存在していますから。

シーフードヌードル×マヨネーズのアレンジ、飲み会終わりの締めなどに試してみては。

