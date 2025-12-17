「まるで女優さんのよう」女子バドミントンの新星“大変身”に海外ファンからも反響 「マジか！」「ずっと見ていられる」
宮崎は昨年の全日本総合選手権で初優勝を飾り、活躍が期待されている（C）産経新聞社
バドミントン女子の新鋭、宮崎友花の意外な姿に反響が高まっている。
【写真】まるで女優さん？バド・宮崎の新年らしい装いが話題のショット
現在19歳の宮崎は12月17日に開幕する年間女王を争うBWFワールドツアーファイナルズ（中国・杭州）に向け、中国に滞在中。大会前のレセプションパーティーに参加した様子が公開され、話題となっている。
自身のインスタグラムに華やかな赤を基調とした振袖姿を投稿。
投稿された8枚のショットは様々な角度から撮影されており、髪もしっかりまとめ、大きな髪飾りであでやかさを演出している。
プレーに取り組む真剣な表情とは一転、10代の女性らしい明るさ、凛とした表情からにじみ出る美しさには海外のフォロワーの間からも「マジか！」「まるで女優さんのよう」「めっちゃ、かわいい」「彼女は本当に美しい」「ベストドレッサー賞も獲れる！」「ずっと、見ていられる」「着物姿、すごく素敵」など、反響が広がっている。
宮崎といえば昨年の全日本総合選手権で初優勝を飾った女子バドミントン界のホープとして知られる。
今回の大会は年間王者を争うビッグトーナメントとなる。挑戦の行方も引き続き、注目を集めていきそうだ。
