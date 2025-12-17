「まるで女優さんのよう」女子バドミントンの新星“大変身”に海外ファンからも反響　「マジか！」「ずっと見ていられる」

宮崎は昨年の全日本総合選手権で初優勝を飾り、活躍が期待されている（C）産経新聞社

バドミントン女子の新鋭、宮崎友花の意外な姿に反響が高まっている。

【写真】まるで女優さん？バド・宮崎の新年らしい装いが話題のショット

現在19歳の宮崎は12月17日に開幕する年間女王を争うBWFワールドツアーファイナルズ（中国・杭州）に向け、中国に滞在中。大会前のレセプションパーティーに参加した様子が公開され、話題となっている。

自身のインスタグラムに華やかな赤を基調とした振袖姿を投稿。

投稿された8枚のショットは様々な角度から撮影されており、髪もしっかりまとめ、大きな髪飾りであでやかさを演出している。