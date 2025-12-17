4年ぶりにメジャー復帰

巨人から自由契約となっていたフォスター・グリフィン投手がナショナルズと契約したと16日（日本時間17日）に米スポーツ局「ESPN」など複数のメディアが報じた。今季巨人で好投を見せた左腕は、1年550万ドル（約8億5250万円）でメジャーに復帰。日本のファンは悲しみとエールを送る声があがった。

2023年に巨人に加入したグリフィンは、1年目は20登板、6勝5敗、防御率2.75をマーク。2024年は20登板で6勝4敗、防御率3.01の成績を残し、ローテーションを支えた。今季は来日後最少の14登板に終わったが、6勝1敗、防御率1.62をマークした。

今オフは保留者名簿には載らず自由契約に。メジャー複数球団が興味を示しているとされ、小笠原慎之介投手らが在籍するナショナルズに新天地が決まった。

巨人にとっては痛い退団決定。X（旧ツイッター）のファンからは「惜しいねぇ」「グリフィン、メジャー復帰かよ……あかんわ寂しいな」と悲しみの声や、「グリフィンが頑張ると巨人が実績残したい外国人取れるからな！」「くーっ、まぁ仕方ない。頑張れグリフィン！」「メジャーに戻ってもグリフィン頑張れ」と活躍を期待する声があがっていた。

巨人は16日に前レイズのフォレスト・ウィットリー投手の獲得を発表。来季へ向けて戦力整備を進めている。（Full-Count編集部）