この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

チャンネル情報

ビデオジャーナリスト 長野光と関瑶子のYouTubeチャンネルです。世の中のことをもっと知るために、新刊の興味深い本を読み、本の著者にインタビューさせていただき、インタビュークリップを公開しています。インタビュー実施、動画の作成は、書籍のご著者及び出版社からの承諾を受けております。