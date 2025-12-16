失踪は「逃げる理由と少しの勇気があれば誰にでもできる」 元失踪者たちが明かした“逃げた先”のリアルな人生
YouTubeチャンネル「著者が語る」が動画「【松本祐貴が語る】失踪者たちはいかに生きているのか」を公開。『ルポ失踪 逃げた人間はどのような人生を送っているのか?』の著者である編集者・ライターの松本祐貴氏が、取材を通して見えてきた失踪者たちのリアルな実像について語った。
松本氏は、元々出版社に勤務していた頃から「陽の当たらないマイナーな人」の人生にスポットを当てたいという思いがあったという。その一つの切り口として「失踪」というテーマに行き着いたと明かした。「取材相手を探すのが大変だった」と語る松本氏。失踪したままではなく、一度社会から姿を消した後に「戻ってきた人」を探すのに約2年半を要したという。
取材を通して見えてきたのは、壮絶ながらもたくましく生きる人々の姿であった。学生時代から不良の世界に足を踏み入れ、薬物依存と夜逃げを繰り返す男性。おかまバー、闇金、ホストなどを転々とし、果てはフランスでスリ集団と生活を共にした男性。その経歴は様々だが、松本氏は彼らに共通する点として「生命力とコミュニケーション能力の高さ」を挙げる。「どこでも生きていける人たち」というのが、取材を通して抱いた印象だったそうだ。
松本氏は、人々が失踪を選ぶ背景には、借金や家庭問題、ブラック企業での過酷な労働など、のっぴきならない事情があると分析する。その上で、「逃げる理由と少しの勇気があれば、失踪は誰にでもできますよ」と語った。
動画では、失踪という行為が必ずしも人生の終わりではなく、時として「生き直すため」の選択肢にもなりうるという視点が提示される。年間約8万人以上が行方不明となっている現代日本において、失踪という社会現象の多面性と、人間の持つ複雑な強さを考えさせられる内容となっている。
