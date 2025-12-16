Anker新作イヤホンはまるでハイエンド、なのに4,000円台はコスパ暴走
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで「クリスマスタイムセール祭り」を開催中。
現在、 アクティブノイズキャンセリング搭載や最大50時間の超ロング再生など、 ハイエンドモデル 級の性能ながらコストを抑えているAnker（アンカー）の「Soundcore P31i (Bluetooth 6.1)」が、お得に登場しています。
アクティブノイズキャンセリングを搭載した、Ankerの「Soundcore P31i (Bluetooth 6.1)」が17％オフ！
Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック
4,990円
（17％オフ）
Amazonで見るPR
Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ホワイト
4,990円
（17％オフ）
Amazonで見るPR
コスパが高く高性能な、Ankeのカナル型ワイヤレスイヤホンが最大50％オフの衝撃価格に！
Anker Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）【カナル型完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / A.C.A.A 4.0 / ハイレゾ/感圧 & スワイプセンサー搭載/PSE技術基準適合】ディープグリーン
19,990円
（ポイント6％）
Amazonで見るPR
Anker Soundcore Liberty 4 NC (Blueooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.0 / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大50時間再生 / ハイレゾ対応 / IPX4防水規格 / PSE技術基準適合】ブラック
11,690円
（10％オフ）
Amazonで見るPR
Anker Soundcore Life P2 Mini【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.3対応 / IPX5防水規格 / 最大32時間音楽再生 / 専用アプリ対応】ブラック
2,990円
（50％オフ）
Amazonで見るPR
耳を塞がない快適な付け心地が魅力。Ankerのオープンイヤー型ワイヤレスイヤホンが最大25％オフ！
Anker Soundcore C30i（Bluetooth 5.3）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大30時間再生 / マルチポイント接続】クリアブラック
4,490円
（25％オフ）
Amazonで見るPR
Anker Soundcore V20i（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / IP55防塵防水規格/ 最大36時間再生 / マルチポイント接続】ブラック
4,990円
（17％オフ）
Amazonで見るPR
＞＞Anker Soundcoreのアイテム一覧はこちら
UGREENの「ClipBuds Pro」や、Boseの「QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代)」もセール特価で登場！
【2025最新!】UGREEN 世界初ANCノイズキャンセリング技術搭載 イヤーカフ型イヤホン ClipBuds Pro ワイヤレスイヤホン 【Bluetooth 6.0/ENCノイキャン/Hi-Res認証/11mmチタニウム製ドライバー / 合計32時間再生 / 6マイク搭載 / IPX5防水】Hi-Fi音質 2台デバイス同時接続 APPカスタム操作 急速充電対応 ブラック
5,844円
（35％オフ）
Amazonで見るPR
Bose QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) ワイヤレス ノイズキャンセリング Bluetooth イヤホン 最長6時間連続再生 IPX4規格準拠 イマーシブオーディオ 迫力の重低音 ブラック
28,900円
（20％オフ）
Amazonで見るPR
＞＞イヤホンのセール対象商品一覧はこちら
なお、上記の表示価格は2025年12月16日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料です
＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。
＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:「Amazon クリスマスタイムセール祭り」