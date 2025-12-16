この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「手遅れになる前に！」親の口座が突然凍結？高齢の親を持つ人が今すぐ知っておきたいお金の管理術5選

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」が「【手遅れ注意】認知症になる前に！後悔しない高齢親のお金の管理術／家族が今すぐ取るべき5つの行動」と題した動画を公開。

高齢の親の資産を、認知症による判断能力の低下やそれに伴うトラブルから守るための具体的な方法を解説した。



動画を投稿した秋山ひろ氏は、まず現代社会において高齢の親のお金管理が問題になっている背景を説明。

長寿化に伴い認知症になる人が増え、それに付け込んだ「オレオレ詐欺」や本人がよく分からないまま高額な商品を買ってしまう「謎の買い物」などの危険が迫っていると指摘した。さらに、認知症と金融機関に判断されると「口座が凍結され、たとえ子供であっても簡単には引き出せなくなる」という最大のリスクがあると警鐘を鳴らす。



これらの事態を避けるため、秋山氏は親が元気なうちに話し合い、対策を講じることが重要だと語る。

その上で、まず大前提として「親自身が自由に使えるお金はある程度残しておく」ことの重要性を説いた。親のお金をすべて子供が管理してしまうと、親は「お金がない、子供に取られた」と感じ、深刻な親族トラブルに発展しかねないという。



その上で、具体的な対策を5つのレベルに分けて紹介した。

比較的簡単な方法として、非課税枠（年間110万円）を利用して少しずつお金を移す「生前贈与」や、親の口座から子供がお金を引き出せる「代理人カード」の作成を挙げた。代理人カードは銀行だけでなく、証券口座でも「代理人登録」という形で対応している場合があるため、確認が必要だと述べた。



さらに専門家への相談が必要なレベルの対策として「成年後見制度」と「家族信託」を解説。

成年後見制度は、不動産など資産が多い場合に有効だが、弁護士などが後見人になることもあり、資産が厳格に管理されるため投資などの「攻めの運用」はできなくなると説明した。



一方、家族信託は、家族に資産の管理や運用を任せることができる、より柔軟な方法であると紹介した。



紹介された方法は、それぞれメリット・デメリットがある。どの方法が最適かは家庭の状況によって異なるため、まずは親子でしっかり話し合うことから始めてみてはいかがだろうか。