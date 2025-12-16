BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が表紙を飾った音楽誌『Rolling Stone』（日本は12月25日発売）の撮影メイキング動画が公開された。

【動画】BTSジョングクがたくましい肉体をあらわに【写真】『Rolling Stone』表紙①②③

■BTSジョングクが3ヵ国で『Rolling Stone』表紙を飾る

『Rolling Stone』のUK、日本、韓国の3ヵ国で表紙を飾るジョングク。メイキング動画では、ジョングクがCalvin Klein（カルバン・クライン）の様々な衣装を纏い、撮影に臨む様子が公開された。

映像はまず白いタンクトップにブラックのジャケットを羽織ったジョングクが、ソファに悠々と腰掛ける姿でスタート。ジョングクはマイクスタンドに手を置き、スターの風格を漂わせながらカメラを見つめる。

そしてグレーのセットアップを着た撮影では、途中からインナーのベストのボタンを開け、鍛え抜かれた胸筋や腹筋をあらわに。セクシーさとヘルシーさが同居した魅力を放つ。さらにレザージャケットをはだけさせ、黒いタンクトップを見せたショットでは、ダンスを踊るようにポージングし、くるりとターンして背中を見せた。

SNSでは「腹筋の破壊力…」「ビジュが爆発してる」「どのグクも素敵」「ポージングがスターなのよ」「心臓撃ち抜かれた」「彫刻みたい」など、様々な反響が起こっている。

■BTSジョングクが美しい腹筋を見せた『Rolling Stone』表紙