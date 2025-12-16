この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「価値は23万倍の250兆円」なぜロシアは宝の島アラスカをわずか720万ドルで手放したのか？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

教養YouTuberのすあし社長が運営するYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が、「なぜロシアは”720万ドル”だけでアラスカを売ったのか？【世界史最大の損切り】」と題した動画を公開した。ロシア帝国が下した歴史的な決断の背景と、それが現代に与える影響を解説している。



すあし社長氏はまず、アラスカがわずか720万ドルで売却されたのに対し、その推定価値が現在では約23万倍にあたる1兆6700億ドル（約250兆円）にも上るという衝撃的な事実を提示する。アラスカの地下には石油や天然ガス、金、銀、レアメタルといった膨大な鉱物資源が眠っており、その価値は計り知れない。



では、なぜロシアはこれほどの「宝の山」を手放したのか。すあし社長氏はその最大の理由を「国家破綻の危機」にあったと指摘する。1853年に勃発したクリミア戦争でイギリス・フランス連合軍に惨敗したロシアは、莫大な戦費と賠償金で財政が破綻寸前だった。当時、ロシアがアラスカで得ていた利益はラッコなどの毛皮交易が主だったが、乱獲により資源は枯渇しつつあった。さらに、隣接するカナダを領有する宿敵イギリスに無償で奪われるリスクを考え、「多少安くても現金化してしまおう」という判断に至ったのである。



一方、購入したアメリカ国内でも、当初この取引は「スワードの冷蔵庫」と揶揄され、国民の猛反発を受けた。しかし、購入から約30年後にはゴールドラッシュが起き、20世紀後半には巨大なプルドーベイ油田が発見される。二度のオイルショックを経験したアメリカにとって、アラスカ産原油は経済を支える生命線となり、結果的に「アメリカ史上最高の投資」となった。すあし社長氏は、目先の利益や危機回避のために下した判断が、いかに大きな国益の損失に繋がったかを、歴史を紐解きながら解説した。



