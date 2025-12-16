可愛いインコちゃんたちと暮らす、お料理上手な もち子@ぱやちょるん暮らし（@mochiko_house）さん。



【写真】大根を切ってみると…こんなふうになってました

この日、自身の畑で収穫した「大根」をカットしたところ、思わずぎょっとしたという。



「なんか大根切ってたら黒いんだけど大丈夫かな」



そうつぶやき、中心部がカビのように青く変色した大根の断面画像をX（旧Twitter）に投稿。



もち子さんは投稿後、大根が青くなった現象についてネットで検索。



すると、カビのような青色の部分はカビや毒素ではなく、「ダイコン青変症」「青あざ症」という大根の生理障害のひとつであることが判明。



農林水産省の公式サイトにも、「大根を収穫した数日後、大根内部に青色が生じる生理障害」で「食べても害はない」と掲載されている。



同じ現象に遭遇したネット民から、多くの共感とアドバイスの声が寄せられた。



「ダメ元でチャレンジします！」

「うちもこの間これだった」



「買ってきてすぐこれで交換してもらったことがある」



「ずっとカビやと思ってごめんなさいしてた。ごめんなさい」



「売り場に『黒くなることがありますが大丈夫です』みたいなこと書いてあるよ」



「湯がくといつもの大根の色に戻ります。私も調べましたが、捨てないでください！食べれます！って書いてあるのがたくさんあったので大丈夫ですよ〜」



ネット民からの心強いアドバイスを受け、「ダメ元でチャレンジしてみます」とコメントしていたもち子さん。



その後、「青くなってた大根（青あざ症）。水につけてみたらちょっとマシになった？味噌汁にするべく、ちょっと薄く切って放り込んでみた！」「お味噌汁作る」と宣言。



寄せられたコメントの中には、「煮てみたけど固かった」「大根おろしにしたらとんでもねぇ辛くて！加熱したらものすんごい苦くて！」といった不安な書き込みも見受けられた。



果たして、「お味噌汁」にした「青あざ症の大根」のお味は…？もち子さんにお話を聞いた。



「青あざ症の大根」のお味は？

ーー「味噌汁作ってみた！煮込んだら黒いのはほぼわからない。味も味噌汁にしたが美味しかった」とXに投稿されていましたね。硬さなどはいかがでしたか？



「みなさんのアドバイスで薄くカットし、表面がシナシナだったので水につけたら直るかな？という実験的な意味合いも込めて水につけてみたおかげか、食感なども美味しく、違いはわかりませんでした。



今回、初めて自分でいちから作った『味噌』を使ったのですが、手作りの手前味噌なので、普通の味噌よりも豆が粗いところもアクセントになっておいしかったです！」



ーーこれまでに「青あざ症」になった大根を見たことは…？



「今回が初めてでした。家族で借りている畑で収穫した大根だったのですが、2〜3本収穫して料理に使いましたが、この大根だけが青あざ症になっていました…。



母親からは『捨てたら？』と言われたのですが、もったいない気持ちが先行し、念のため調べたところ、『青あざ症』という現象があることにびっくりしたのと同時に、食べられることがわかり安心しました」



ーー思い当たる原因はありますか？



「おそらく、収穫して1週間ほど暖かい室内に置いており、シナシナになっていたからかと思います。嫌な予感がしてました…」



「今年はほんと多い」←対処法は？

その後、もち子さんは煮物にも挑戦。こちらも通常と変わりなく美味しかったそうだ。



寄せられたコメントの中には「今年はほんと多いんですよね…」という声も見受けられた。



「みんな、保管状態はしっかりしといた方がいいよ（外の方がいいかも…）」とXに投稿していた、もち子さん。



「葉っぱの部分を切ってラップをし、新聞紙で大根全体を巻いて冷暗所に置けば長く持ちますよ！」という有益なアドバイスも寄せられた。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）