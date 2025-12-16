¡ÚÀº¿À²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÛÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¿Í¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëNG¹ÔÆ°¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¤Ê¤¼¤«ÉÔ°Â¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡ÄÀº¿À²Ê°å¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡Ö»×¹Í¤ÎÊÊ¡×¤È¤Ï¡©
Ã¯¤Ë¤Ç¤â¡¢Çº¤ß¤äÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤È¤¯¤Ë¿²¤ëÁ°¡¢¤Õ¤È·ù¤Ê½ÐÍè»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 1ÉÃ¤ÇÇº¤ß¤¬¿á¤Èô¤Ö¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢Îß·×33ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶ÅÀ¡¢¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 1ÉÃ¤ÇÉÔ°Â¤¬¿á¤Èô¤Ö¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ç¤¹¡£¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î»àÊÌ¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÈ¯¾É¡½¡½¿¼¤¤¶ì¤·¤ß¤ò·Ð¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¡£¿´¤¬ÄÀ¤ó¤À¤È¤¡¢¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Çµ¤»ý¤Á¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¸ÀÍÕ¤ÎÀº¿À°ÂÄêºÞ¡É¡£ÆÉ¤á¤Ð¥¹¥Ã¤Èµ¤Ê¬¤¬À²¤ì¡¢º£Æü°ìÆü¤ò¾¯¤·¥é¥¯¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¸¶°ø¤Ï¡©
º£Æü¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤¬¥¹¥Ã¡¼¤È¤Ê¤¯¤Ê¤ëÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤µ¤¨¤ä¤ì¤ÐÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÉÔ°Â¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¼½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÉÔ°Â¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤ò¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±¤ë¡×ÊÊ¤Î¤¢¤ë¿Í¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¡×¡Ê¤ª¼ò¤Î¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»×¹Í¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤ËÉ¬¤ºÉÔ°Â¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆ¬¤¬¤ª²Ë¡×¤Ê¾õÂÖ¤Ï´í¸±
Îã¤¨¤Ð¡¢¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë²¿¤«¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¹Í¤¨¤òÄÉ¤Ã¤«¤±»Ï¤á¤ë¤ÈÉÔ°Â¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖÆ¬¤¬¤ª²Ë¡×¤È¤âÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êª»ö¤òÄÉµá¤·¡¢ÄÉ¤Ã¤«¤±»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÉ¬¤ºÉÔ°Â¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Î¤³¤È¤òÄÉ¤Ã¤«¤±»Ï¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¸å²ù¡×¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¡×¡Ö¼«¸Ê·ù°¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Î¤³¤È¡¢¤Þ¤Àµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÉ¤Ã¤«¤±»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÉÔ°Â¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
·ë¶É¡¢¹Í¤¨»ö¤òÄÉ¤Ã¤«¤±¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
ÂÐºö¡¡§¡Öº£¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Öº£Æü1Æü¡×¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë
ÉÔ°Â¤ò¾Ã¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ÊÊ¡×¤ò¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹Í¤¨¤¬¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Öº£¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÊ©¶µ¤Ê¤É¤Ç¤â¤è¤¯¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ»ä¤¬Ãý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢Ãý¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤ÏÆ¬¤ò¤â¤¿¤²¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Æ¬¤¬¤ª²Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Öº£ÅÙ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¤È¡¢É¬¤ºÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡Öº£¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Î¡Öº£¤³¤Î½Ö´Ö¡Ê0ÉÃ¡Ë¡×¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÅ¯³ØÅª¤ÇÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´¤Ï°Õ³°¤È³Ú¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¯
¤½¤³¤Ç¡¢¸½¼ÂÅª¤ËÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¡Öº£¡×¤ÎÉý¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¡Öº£Æü1Æü¡×¤¯¤é¤¤¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1»þ´Ö¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤Î1»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¼¡¤Î1»þ´Ö¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£Æü1Æü¤Î¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤ë¡×¤È·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤Ï·ë¹½¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÉÔ°Â¤âµ¯¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢º£Æü¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤ÆÈè¤ì¤¿»þ¡¢Çº¤ß¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë»þ¤Ç¤â¡¢¡Ö¤â¤¦º£Æü¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÍ·¤Ö¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿´¤Ï°Õ³°¤È³Ú¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÐºö¢¡§¡Öº£Æü¤À¤±¡×¤ÇºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°¤¹¤ë
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Öº£Æü1Æü¤Î¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¼õ¸³À¸¤Î¾ì¹ç¡¢Àè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç2ÈÖÌÜ¤ÎÊýË¡¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤Ç¤¹¡£¡Öº£Æü¤Î¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÊª»ö¤ÎÍ½Äê¤òÁÈ¤ß¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¼êÄ¢¤ò³«¤±¤Ð¡Öº£Æü¤³¤ì¤È¤³¤ì¤À¤±¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤µ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Í½Äê¤òÁÈ¤àÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¡Ö¹ÔÆ°¡×¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö1½µ´Ö¸å¤Î¹Ö±é²ñ¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤ò2¥Ú¡¼¥¸ºî¤ë¡×¡Öº£ÅÙ½Ð¤¹ËÜ¤Î¸¶¹Æ¤ò10¥Ú¡¼¥¸½ñ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Çº£Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤é´Ö¤Ë¹ç¤¦¡×¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤òÄÉ¤Ã¤«¤±¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢¡Ö¸¶¹Æ¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦¤±¤É¡¢È¯É½¤¬¤¤¤Ä¤âÉÔ°Â¤À¡×¤È¤¤¤¦ÊÌ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ë¶É¡Öº£ÅÙ¤ÎÈ¯É½¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤ÈÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤â¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö3²óÎý½¬¤¹¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤Î3²ó¤ÎÎý½¬¤â¡Öº£Æü¤Ï1²óÌÜ¤ÎÎý½¬¤ò¤ä¤ë¡×¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¶ñÂÎÀ¤ò»ý¤Ã¤ÆÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¡¢¹Í¤¨»ö¤òÄÉ¤Ã¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹Í¤¨»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡Ö¹ÔÆ°¡×¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¡¢¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ÊÊ¡×¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦
¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ°Â¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤òÄÉ¤Ã¤«¤±¤ë¡×¤È½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ÊÊ¡×¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Öº£¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Öº£Æü1Æü¡×¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤´Ä¶¤Î¿Í¤Ï¡¢¡Öº£Æü1Æü¤Î¤³¤È¤µ¤¨¤ä¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·×²è¡Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°¡Ë¤òÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 1ÉÃ¤ÇÉÔ°Â¤¬¿á¤Èô¤Ö¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡£