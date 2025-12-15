妻夫木聡が自身のInstagramを更新。主演を務めた日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）が、12月14日に最終回を迎えたことを報告し、Snow Manの目黒蓮ら共演者とのオフショットを大量に公開した。

■妻夫木聡が目黒蓮との“ぶきめめ”オフショットや共演者との絆ショットを続々披露

投稿された写真には、目黒と競馬場で熱くハグを交わす姿や、肩を組んでコブシを突き上げる後ろ姿、さらにデニムジャケット姿の目黒に寄りかかるようにピースを掲げる2ショットなどが収められている。

その他にも、目黒が妻夫木を紹介するように手を差し出す場面や、ふたりで頬杖をついて並ぶカット、スーツ姿で肩を組み笑顔を見せる写真など、“ぶきめめ”の距離の近さが伝わるショットが次々と公開された。

さらに、妻夫木と目黒に松本若菜が加わった3ショットや、佐藤浩市とマイクを手に肩を組む姿、佐藤が妻夫木をバックハグするようなカットも披露され、現場の温かな雰囲気が随所から伝わってくる内容となっている。

和気あいあいとした空気感が伝わる投稿に、妻夫木は「始まりがあれば終わりがある。わかってはいるけど、終わりたくないよね」と名残惜しさをにじませるコメントを添えた。

そして「誰よりも愛されるドラマを作りたい、その一心でした。みんなが主人公のこのドラマが、皆さんの心の中で走り続けてくれることを心から祈っております」と、作品への想いと感謝の気持ちを綴っている。

想いの詰まったオフショットとメッセージに、SNSでは「感動の最終回ありがとうございました」「観ている側も涙でした」「ぶきめめのガッツポーズがたまらない」「佐藤浩市さんとの絆を感じる」「ぶきめめの交流が末長く続きますように」「ぶきめめまた共演できますように」「続編待ってます」など、余韻に浸る声が数多く寄せられている。

なお、妻夫木と目黒の“ぶきめめ”ショットは、妻夫木のInstagramだけでなく、目黒本人やドラマ公式アカウント、フォトグラファー・藤本和典のInstagramでも公開されている。

