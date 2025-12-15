理数系教育の充実を図る文部科学省の「スーパーサイエンス・ハイスクール」、ＳＳＨの指定を受ける宇都宮市内の中高一貫校で１４日、研究成果の発表会が開かれました。

発表会を行ったのは、宇都宮東高校・附属中学校です。

文部科学省から２０２５年度、栃木県内の公立校では３校目となるスーパーサイエンス・ハイスクール、ＳＳＨに指定されました。

高校２年生１６０人は今年４月からおよそ８カ月間、関心のあるテーマを科学的に追求する「一人一研究」に取り組んできました。

指定後初めてとなる１３日の発表会では体育館や校舎など３つの会場に分かれて、栃木高校や大田原高校など県内５つのゲスト校の生徒らと一緒に成果を披露しました。

生徒の一人はトランプゲームに関する問いを取り上げました。

確率の計算を用いてゲームに勝てる効果的な戦略について紹介し、発表を聞いた生徒らと質疑を通じて議論を深めていました。

そのほか、宇都宮市内の学校らしく、ＬＲＴを取り上げた発表や新しいデータやコンテンツを自動的に作り出す生成ＡＩに関するテーマも取り上げられていました。