約5年ぶりの登場

三菱自動車は来年の夏、英国市場にSUV『アウトランダーPHEV』とピックアップトラック『L200（日本名：トライトン）』を投入することを正式に発表した。

両モデルは2021年に英国市場から撤退する前、三菱の主力製品であった。それぞれ新世代へと更新され、商品力を高めてからの復帰となった。



三菱アウトランダーPHEV

2代目アウトランダーPHEVは、先代モデルより全長・全幅・全高が増し、7人乗り仕様を実現した。

現時点では詳細は公表されていないが、2.4Lガソリンエンジンと2基の電気モーターを組み合わせた四輪駆動システムを採用する。米国仕様車では、これにより合計出力251psを発生し、電気のみでの航続距離は約61kmとなる。0-100km/h加速タイムは約7.0秒と予想される。

英国価格も未発表だが、同国で急速にシェアを拡大している低価格の中国製PHEVとの厳しい競争に直面するだろう。

参考までに、BYDシールUは電気航続距離69kmの仕様で3万3315ポンド（約690万円）、125kmの仕様が3万5315ポンド（約735万円）。ジェイクー7 SHSは3万5165ポンド（約730万円）で電気航続距離90kmを実現している。

しかし、アウトランダーPHEVの英国価格は4万ポンド台前半（約830万円）から中盤（約930万円）と予想される。

一方、6代目となるL200は堅牢な印象を強めたピックアップトラックであり、トヨタ・ハイラックス、いすゞDマックス、フォード・レンジャーと競合することになりそうだ。

搭載されるのは2.4Lのツインターボディーゼルエンジンで、他の市場では204psと48kg-mのトルクを発生。6速オートマティック・トランスミッション、四輪駆動システム、センターデフロック、リアデフロックを備えている。

L200の英国価格は未発表だが、ダブルキャブのフォード・レンジャーは3万800ポンド（約640万円）から、トヨタ・ハイラックスは4万9750ポンド（約1030万円）からとなる。

三菱が今後、英国市場にどのようなモデルを展開していくかはまだ明らかにされていない。しかし、欧州事業責任者のフランク・クロール氏は2022年、英国市場復帰には「複数の」EVが必要だと発言している。

このことから、新型クロスオーバー『エクリプス・クロス』（実質的にルノー・セニックのバッジエンジニアリング車）の投入の可能性が考えられるが、現時点で三菱のグローバルラインナップに他に適したEVはない。

EVが必要とされる理由は、英国のゼロ・エミッション車（ZEV）規制にある。この規制により、来年には各メーカーの新車販売台数の3分の1をEVとすることが義務付けられるからだ。