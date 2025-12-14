山下智久が『しゃべくり007』初登場し地元・船橋愛を激白！そしてムロツヨシの同級生大集合で明かされる秘密の数々にも注目

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

山下智久とムロツヨシが12月15日放映の『しゃべくり007』2時間スペシャルに登場。同番組初出演となる山下が、地元愛や大ヒットドラマの裏話などを語った。

■山下が『野ブタ。をプロデュース』での亀梨和也との秘話を語る

来年、芸能生活30周年を迎える山下智久が番組初登場。現在は海外で活躍する山下にしゃべくりメンバーも興味津々で、原田泰造とは意外な「サウナ話」で盛り上がる。

そして山下の青春の原点、出身地である千葉・船橋での思い出を深掘り。山下は「盛り上げたい」「地元を変えたい」と語り、同級生からも「山下は地元が好きすぎる」との証言が寄せられる。

そして学生時代から、夜中までレッスンや仕事に追われていた山下を、親身に支え続けた同級生との心温まるエピソードが続々登場し、「青春の1ページなんです、僕のなかでは」と山下が当時を振り返る。

そして当時二十歳の山下が亀梨和也や堀北真希と共演したドラマ『野ブタ。をプロデュース』の裏話も。大ヒットしたドラマ主題歌「青春アミーゴ」でユニット・修二と彰を組んでいた亀梨との関係について、当時は「ライバル的な立ち位置な時代がちょっとあって…」と明かしつつ、「『野ブタ。』の撮影前に、集合して『お互いに嫌なところは話し合おう』って」「（今では）正月に必ず飲むくらい仲良い」という二人の思い出や、懐かしの共演者のサプライズ登場でスタジオも盛り上がった。

■ムロツヨシの同級生達が彼の青春時代を明かし、サプライズゲストも！

映画・ドラマで活躍中の俳優・ムロツヨシのコーナーでは、ムロの地元である神奈川・横浜の同級生が大集合し、その生い立ちを振り返ってゆく。「負けず嫌いですぐ泣く」「神社でファーストキス」「（横浜駅の）“CIALナカ”でバレンタインチョコをもらう」と、青春時代の微笑ましい思い出が次々と明かされる。さらに、中学３年生の文化祭で挑戦した「初芝居」の貴重な映像も公開。

そしてムロが高校生の時にJリーグが開幕し、世間は空前のサッカーブームに。ムロも「休み時間・放課後はサッカー漬け」だったほどのサッカー少年で、「全然上手く無いです。二番手・三番手どころじゃない、十五番手くらい」と明かしつつも、友人同士でサッカーチームを結成するほどの熱中ぶりだったと当時を振り返る。そんなサッカー少年だったムロが憧れた、Jリーグ開幕当時に大活躍したレジェンドも番組に登場し、憧れの相手とのPK対決が実現するといったサプライズも？

芸能生活30周年を迎え、役者としては長い下積み時代を経験したムロのキャリアトークでは、当時、舞台で長く共演していた先輩のエピソードが語られる。「一緒にふざけられる天才役者」と絶賛する相手で、大ヒット映画にも出演していながらも“ある出来事”をきっかけに音信不通になっていた先輩と、今回、感動の再会が実現する。

■番組情報

日本テレビ系『しゃべくり007』

12/15（月）21：00～22：54

出演

ＭＣ：ネプチューン/くりぃむしちゅー/チュートリアル

ゲスト：ムロツヨシ/山下智久

