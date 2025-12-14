安めぐみ、１歳次女と青空の下でリフレッシュ＆仲良し親子写真
タレントの安めぐみが12日、オフィシャルブログを更新。天気の良い日にリフレッシュしたひとときを写真とともに報告し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、『おやすみなさい。』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「こんばんは 遅い時間に失礼します」と切り出しつつ、「色々準備して （今日は寝かしつけで寝落ちしませんてました）、逆に遅い時間になりました笑」と育児と日常に追われる様子を明かした。
続けて「先日の、お天気が良い日に」と振り返り、「たくさん深呼吸、スーハーしました」と青空の下で過ごした時間の１歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとの仲良し親子ショットや次女が走り回る後ろ姿を公開した。
最後には「先日のお仕事合間のパチリっ。」と、柔らかな表情が印象的な仕事の合間に撮影した自撮りショットも披露し、「では、寝ます 皆さん今日もお疲れ様でした」と優しい言葉で一日を締めくくった。
この投稿にファンから「今日は、風が強いから飛ばされないように暖かくしてステキな１日にして過ごしてね」「今日も一日お疲れ様でした」「萌歌ちゃんとお散歩だね」「アチコチ歩くようになって元気いっぱい！」「いつも、お綺麗」「もかちゃん可愛い」などの声が寄せられている。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
この日、『おやすみなさい。』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「こんばんは 遅い時間に失礼します」と切り出しつつ、「色々準備して （今日は寝かしつけで寝落ちしませんてました）、逆に遅い時間になりました笑」と育児と日常に追われる様子を明かした。
最後には「先日のお仕事合間のパチリっ。」と、柔らかな表情が印象的な仕事の合間に撮影した自撮りショットも披露し、「では、寝ます 皆さん今日もお疲れ様でした」と優しい言葉で一日を締めくくった。
この投稿にファンから「今日は、風が強いから飛ばされないように暖かくしてステキな１日にして過ごしてね」「今日も一日お疲れ様でした」「萌歌ちゃんとお散歩だね」「アチコチ歩くようになって元気いっぱい！」「いつも、お綺麗」「もかちゃん可愛い」などの声が寄せられている。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。