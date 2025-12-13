12月13日、中京競馬場で行われた第3R・3歳以上1勝クラス（ダ1900m）は、断然の支持に推されたギュルヴィが快勝。惜敗に終止符を打ち、待望の2勝目をマークした。

1着 ギュルヴィ

武豊騎手

「スタートも上手に出て、スムーズな競馬でした。コーナーでズブくなるところもきょうははなく完勝でしたね。左回りも良いと思います」

12月13日、中京競馬場で行われた3R・3歳上1勝クラス（ダ1900m）は、武豊騎乗の1番人気、ギュルヴィ（牡3・栗東・大久保龍志）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にエンマ（牡3・栗東・武英智）、3着にニシノミチアキ（牡3・栗東・吉村圭司）が入った。勝ちタイムは2:00.9（良）。

2番人気で丹内祐次騎乗、ブレードサクセス（牡4・美浦・岩戸孝樹）は、5着敗退。

武豊騎乗の1番人気、ギュルヴィが断然の支持に応えた。道中は好位から安定したレース運びで直線でもあっさり抜け出した。近走では4戦連続2着と悔しい競馬が続いていたが、ようやくその惜敗続きから抜け出した。

ギュルヴィ 7戦2勝

（牡3・栗東・大久保龍志）

父：Nyquist

母：メイディーン

母父：Tapit

馬主：インゼルレーシング

生産者：三嶋牧場