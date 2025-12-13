¡ÖOPS .928¡×¡ÖËÜÎÝÂÇ 56¡×¥Õ¥£¥êー¥º¤ò¸£°ú¤·¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ÎÂÇ¼Ô¡ªÅêÂÇ¥Áー¥à¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú2025¥·ー¥º¥ó¿¶¤êÊÖ¤ê¡¦¥Õ¥£¥êー¥ºÊÔ¡Û
2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Áー¥à¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ò¡¢Åê¼ê¤ÈÌî¼ê¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¾¡Íø¿ô¤äÂÇÎ¨¤È¤¤¤Ã¤¿Ã±°ì¤Î»ØÉ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áí¹çÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤¹¥Çー¥¿¡ÊÅê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤ÐËÉ¸æÎ¨¤äWHIP¡¢Ìî¼ê¤Ç¤¢¤ì¤ÐOPS¤Ê¤É¡Ë¤ò½Å»ë¤·¡¢¥Áー¥à¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤òÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖOPS.787¡×¡ÖËÉ¸æÎ¨1.81¡×¤¬¾ÚÌÀ¡ª¥ª¥ê¥ªー¥ë¥º¤Î¿¿¤Î¥Áー¥à¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡§ÅêÂÇ¤Î¥Ù¥¹¥È3¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡Ú2025¥·ー¥º¥ó¿¶¤êÊÖ¤ê¡¦¥ª¥ê¥ªー¥ë¥ºÊÔ¡Û
Åê¼êÉôÌç¡§¹×¸¥ÅÙ¥È¥Ã¥×3
ÀèÈ¯¡¢¥ê¥êー¥Õ¤Î¶èÊÌ¤Ê¤¯¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Åê¼ê¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÅêµå¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¡ÊIP¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÈï°ÂÂÇ¡¢Í¿»Íµå¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ò¼¨¤¹WHIP¤ä¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¼ºÅÀ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ò¼¨¤¹ËÉ¸æÎ¨¤¬Í¥½¨¤ÊÁª¼ê¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£Åê¼ê¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ú²òÀâ¡Û
1°Ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥§¥ë¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ï¡¢Î¾¥êー¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤ÎÅêµå²ó¡Ê202¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤òµÏ¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉ¸æÎ¨2.50¡¢WHIP 1.06¤ÈÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¿ôÃÍ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥¤¥Ë¥ó¥°¥¤ー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò´°àú¤Ë²Ì¤¿¤·¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤Î°ÂÄê¤ËºÇ¤â¹×¸¥¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
2°Ì¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£ー¥éー¤Ï¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤WHIP 0.94¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤ÏÅêµå²ó¤¬µ¬Äê¤ËÃ£¤·¤¿Åê¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¼Ô¤òµö¤µ¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤ÊÅêµåÆâÍÆ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£Ã¥»°¿¶Î¨11.73¤â¹â¤¯¡¢¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
3°Ì¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¹¥È¥éー¥à¤Ï¡¢¥ê¥êー¥ÕÀìÌç¤Ê¤¬¤éËÉ¸æÎ¨2.74¡¢WHIP 1.07¤ÈÀèÈ¯¿Ø¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë°ÂÄê´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î22¥Ûー¥ë¥É¤òµÏ¿¤·¡¢¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¡¢ÀÜÀï¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Ìî¼êÉôÌç¡§¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¹×¸¥ÅÙ¥È¥Ã¥×3
Ìî¼ê¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÆÃÀ¤äµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÊá¼ê¡×¡ÖÆâÌî¼ê¡×¡Ö³°Ìî¼ê¤ª¤è¤Ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Î3ÉôÌç¤ËÊ¬¤±¤ÆÉ¾²Á¤·¤¿¡£Áí¹çÅª¤ÊÂÇ·â¹×¸¥ÅÙ¤ò¼¨¤¹OPS¡Ê½ÐÎÝÎ¨¡ÜÄ¹ÂÇÎ¨¡Ë¤È¡¢»î¹ç¤Ø¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÎÂ¿¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿¡£Êá¼ê¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ú²òÀâ¡Û
1°Ì¤Î£Ê¡¥£Ô¡¥¥ê¥¢¥ë¥ß¥åー¥È¤Ï¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï°µÅÝÅª¤Ê550ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢OPS .700¤ò¥Þー¥¯¡£¤µ¤é¤Ë8ÅðÎÝ¤âµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹â¤¤¹×¸¥ÅÙ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Áー¥à¤ÎÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥·ー¥º¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥·¥ã¥ó¡¢¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Ö¥¹¤ÈÂ³¤¯¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¥ß¥åー¥È¤¬°ì¿Í¤ÇÂçÈ¾¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÃ´¤Ã¤¿¡£ÆâÌî¼ê¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ú²òÀâ¡Û
ÆâÌî¼ê¤Ç¤Ï¡¢ÂÇÀþ¤Î³Ë¤òÃ´¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ïー¥Ñー¤¬1°Ì¡£27ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS .844¤È¤¤¤¦·æ½Ð¤·¤¿À®ÀÓ¤Ç¡¢¥Áー¥à¤ÎÆÀÅÀÎÏ¸þ¾å¤ËºÇ¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£
2°Ì¤Î¥È¥ìー¡¦¥¿ー¥Êー¤ÏÂÇÎ¨.304¤Ç¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î179°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥êー¥°¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î36ÅðÎÝ¤òµÏ¿¡£¤½¤Î¹â¤¤½ÐÎÝÎ¨¤ÈÁöÎÝÇ½ÎÏ¤Ï¡¢ÆÀÅÀµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¾å¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
3°Ì¤Î¥¢¥ì¥¯¡¦¥Üー¥à¤Ï¡¢ÂÇÎ¨.287¤Ç¥Áー¥à¾å°Ì¤Î°ÂÂÇ¿ô¤òµÏ¿¤·¡¢ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î°ÂÄê¤·¤¿ÂÇ·â¤Ç¹×¸¥¡£ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤â.285¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£³°Ìî¼ê¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ú²òÀâ¡Û
1°Ì¤Ï»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ðー¡£¥êー¥°¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î56ËÜÎÝÂÇ¡¢132ÂÇÅÀ¡¢¤½¤·¤ÆOPS .928¤Ï¡¢¥Áー¥àÂÇÀþ¤Ë¤ª¤±¤ëÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤¹×¸¥ÅÙ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
2°Ì¤Î¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Ùー¥Àー¤Ï¡¢OPS .796¤ÈÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç¡¢½ÐÎÝÎ¨¤ÈÄ¹ÂÇÎ¨¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÎÉ¤¤¡£½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤âÂ¿¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤¿¡£
3°Ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Þー¥·¥å¤Ï¡¢ÂÇÎ¨.280¡¢OPS .785¤ÈÂÇ·âÌÌ¤Ç¹â¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÆóÎÝÂÇ25ËÜ¡¢»°ÎÝÂÇ2ËÜ¤È¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤âÈ¯´ø¤·¡¢ÂÇÀþ¤Ë¸ü¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¢¨2025Ç¯12·î13Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ÊSDAAÊÔ½¸Éô¡Ë