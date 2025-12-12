健康パンの専門家が解説！ライ麦パン＝健康ではない！体調不良や病気のリスクに要注意
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「ライ麦パンは体にいいと思っている人、ここに注意して！今日からできる健康的なパンの食べ方」と題した動画で、健康パンの専門家・むらまつさき氏が、人気の高いライムギパンの“意外な落とし穴”について語った。
動画冒頭、むらまつ氏は「ライムギパンは体にいいと思って食べている方、注意してください。将来、不調や病気を引き寄せる可能性があります」と警鐘を鳴らす。食物繊維やミネラルが多いことで“ヘルシー”なイメージが強いライムギパンだが、実はグルテンを含んでおり、グルテンフリーのパンではない点を強調。「健康の観点から考えていくと、ライムギパンもグルテンが含まれているので、体にいいか悪いかというと、あんまり良くないよねってお話になるんです」と明快に指摘した。
さらに「グルテンフリーの米粉パンも、タンパク質や食物繊維が圧倒的に足りない」と述べ、どんなパンであれ『パンだけで全ての栄養が取れるわけではありません』とパン単独摂取の栄養バランスに苦言。「パンだけではなくて、パンと一緒に食べるものにも気をつけていく必要があります」と、ゆで卵やサラダなど他の食材でタンパク質や不足栄養素を補う重要性を訴えた。
また、「健康に良さそうなパンがスーパーやコンビニに並んでいても、材料をしっかり確認してください。実は健康的ではないパンが蔓延しています」と、巷の“健康パン”に騙されないよう注意を呼びかけた。自身の運営するLINE登録者向けに、アレルギー対応・グルテンフリーの手作りパンキットも紹介し、「手作りにすれば1個あたり40円までコストを抑えられる」とお財布にも体にも優しいパンライフを提案した。
動画の締めくくりでむらまつ氏は「ライムギパンも美味しくていいんですが、そこに食べ方もプラスして考えていただきたい」と強調。「あなたの体がより元気で、より健康的なものになるように、パンから応援したい」と視聴者に呼びかけ、「次回以降の動画もぜひご覧ください。それではまたお会いしましょう」とメッセージを送った。
動画冒頭、むらまつ氏は「ライムギパンは体にいいと思って食べている方、注意してください。将来、不調や病気を引き寄せる可能性があります」と警鐘を鳴らす。食物繊維やミネラルが多いことで“ヘルシー”なイメージが強いライムギパンだが、実はグルテンを含んでおり、グルテンフリーのパンではない点を強調。「健康の観点から考えていくと、ライムギパンもグルテンが含まれているので、体にいいか悪いかというと、あんまり良くないよねってお話になるんです」と明快に指摘した。
さらに「グルテンフリーの米粉パンも、タンパク質や食物繊維が圧倒的に足りない」と述べ、どんなパンであれ『パンだけで全ての栄養が取れるわけではありません』とパン単独摂取の栄養バランスに苦言。「パンだけではなくて、パンと一緒に食べるものにも気をつけていく必要があります」と、ゆで卵やサラダなど他の食材でタンパク質や不足栄養素を補う重要性を訴えた。
また、「健康に良さそうなパンがスーパーやコンビニに並んでいても、材料をしっかり確認してください。実は健康的ではないパンが蔓延しています」と、巷の“健康パン”に騙されないよう注意を呼びかけた。自身の運営するLINE登録者向けに、アレルギー対応・グルテンフリーの手作りパンキットも紹介し、「手作りにすれば1個あたり40円までコストを抑えられる」とお財布にも体にも優しいパンライフを提案した。
動画の締めくくりでむらまつ氏は「ライムギパンも美味しくていいんですが、そこに食べ方もプラスして考えていただきたい」と強調。「あなたの体がより元気で、より健康的なものになるように、パンから応援したい」と視聴者に呼びかけ、「次回以降の動画もぜひご覧ください。それではまたお会いしましょう」とメッセージを送った。
関連記事
健康パンの専門家が直言！「小麦パンがやめられない…脳の仕組みを逆手に取る3つの工夫」
健康パンの専門家が断言「砂糖・小麦・乳製品・油ゼロでもパンは我慢不要」安心して食べるコツ
健康パンの専門家が警告「アレルギーなしでもパンで不調？グルテンが招く見えないダメージ」
チャンネル情報
パンは体に悪いと思っている人、パンが好きなのに我慢している人、アレルギーや不調がありパンを控えている人へ、今よりもっと健康的に、パンをおいしく楽しむための情報をお届けしています！