しっとり素材でぬくぬくに。

いよいよ本格的に冷え込んできたこの頃。安眠を確保するべく寝具を見直したいところです。

そんな中見つけたのが、冬の大定番 ユニクロ「ヒートテック」素材でできた毛布と敷パッド。暖かさに信頼感のあるヒートテックに包まれて眠ったら、朝まで快適に眠れそうだなぁ。

Image: UNIQLO 「ヒートテックモウフシングル」5,990円（税込）、「ヒートテックモウフダブル」6,990円（税込）

朝晩冷え込むこの季節は寝る時の服装で工夫しようとしがちですが、寝具で調整するのも1つの手。

「ヒートテックモウフ」（シングル、ダブルの2サイズ）は、やわらかくしなやかな素材。薄くても暖かい高機能なヒートテック素材でできています。

さらに、今年のバージョンは毛抜けしにくいようにアップデートされています。さらに洗濯機OKと、メンテナンスしやすさも抜群です。

敷パッドも登場

Image: UNIQLO 「ヒートテックシキパッドシングル」5,990円（税込）、「ヒートテックシキパッドダブル」6,990円（税込）

さらに「ヒートテックシキパッド」（シングル、ダブルの2サイズ）もラインナップ。毛布も敷パッドもシングル／ダブルの2サイズ展開です。

せっかくなら、毛布も敷パッドもヒートテックに揃えたい。身体を上下からヒートテック素材に包まれたら暖かくて快眠できそうだよなぁ〜。

ヒートテックって軽いのに暖かく、その分取り回ししやすいから、ブランケットがわりに毛布をリビングで使うのもいいかも。汚れたら洗濯機で洗えばOKだしね。

