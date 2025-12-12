「コミプレ-Comiplex-」にて「あゝ、荒野」第1～8話が12月19日まで無料公開中バロン吉元氏の「文化庁長官特別表彰」選出を記念して
ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて、「あゝ、荒野」（原作：寺山修司氏、劇画：バロン吉元氏）の対象話を無料で公開するキャンペーンを開催している。期間は12月19日まで。
本企画は、バロン吉元氏が文化活動に優れた成果を示し、文化の振興に貢献した人物や団体に贈られる「令和7年度文化庁長官特別表彰」に選出されたことを記念したもの。期間中、第1話～第8話を無料で読むことができる。
□「コミプレ-Comiplex-」のページ
コミックス情報
「あゝ、荒野」1巻
原作：寺山修司
劇画：バロン吉元
出版年月日：5月9日（金）
ISBN：978-4-86823-013-7
版型：A5変
定価：2,750円
ページ数：256ページ
発行：ヒーローズ
※敬称略【あらすじ 他】
85歳の現役最高齢“劇画家”が描く、約20年ぶりの新作！
舞台は1960年代の新宿。ケンカ自慢の新宿新次は喫茶店で見たポスターをきっかけに仁王ボクシングジムに入会。そこで出会った“バリカン”こと荒木繁は、無口で冴えない風貌ながらも超一流の腕っぷしで街のゴロツキたちをなぎ倒していく。
寺山修司生誕90年の今、画業66年の巨匠・バロン吉元が描く“新宿アウトロー”の世界が幕を開ける！【バロン吉元氏】
1940年、旧満州生まれ。59年に劇画家デビューし、代表作「柔俠伝」シリーズで幅広い世代の支持を集めるも、80年に全連載を終わらせ渡米。マーベルコミック等で執筆。帰国後は絵画制作に専念するが、2024年に約20年ぶりとなるマンガ作品「あゝ、荒野」をコミプレにて連載開始。
(C)寺山修司 バロン吉元 / ヒーローズ