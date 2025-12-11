「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日正午現在で菊池製作所<3444.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



１１日の東証スタンダード市場で、菊池製作が３日ぶりに急反落。前日までの２日連続ストップ高を含め今月に入り株価は急騰しており、前月末比で一時、２倍強に跳ね上がっていたが、この日は一気に売りに押される展開となっている。同社は、板金・成形・金型開発・試作が主力で作業補助ロボット「マッスルスーツ」やドローンの開発・製造などを手掛けている。ＡＩがロボットや機械を自律的に制御する「フィジカルＡＩ」関連株を物色する流れに乗り、株価は人気化したが足もとでは高値波乱の展開となっている。



出所：MINKABU PRESS