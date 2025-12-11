「40代過ぎたら、そんな転職できない」取締役が断言、キャリアチェンジに潜む本当のリスクと“手に職”の重要性
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
株式会社アクアの取締役・松原氏が、自身のYouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s 」で「【注意喚起】40代で転職考えてる人、甘すぎます。」と題した動画を公開。40代以降のキャリア形成における転職の厳しさを指摘し、安易な考えに警鐘を鳴らした。
動画で松原氏は、40歳という年齢を「そろそろ人生の先が見え始める」時期だと定義。20代のように無鉄砲な挑戦はできず、「リスクをそこまで負えない」という現実的な思考にシフトする年代だと語る。その上で、40代の転職市場の実態について厳しい見解を示した。
松原氏は「年収アップして転職できる人は何%ぐらいいると思いますか？」と問いかけ、「良くて20%です」と断言。多くの人が望む大幅な収入増はごく一部であり、むしろ大きなリスクが伴うと指摘する。松原氏が「一番怖い」と語るのは、給与よりも「行ったら思っていた仕事と全然違いました」という業務内容のミスマッチや、「会社の雰囲気が全然違いました」といった環境との不適合だという。
こうした現実から、松原氏は40代以降の安易な転職を「そんなに勧めていない」と明言。「もう40歳過ぎたらそんな転職できないよね」と述べ、キャリアの選択肢が「転職しかない」と思い込んでいる現状を変えたいと訴える。その対案として「独立」を挙げ、特に自身の展開するビル清掃事業「Build's」を例に、「手に職をつける」重要性を強調。AI時代において、身体を動かすブルーカラーの仕事こそが価値を持つと主張し、新しい技術を吸収できる体力と気力がある「40代がデッドライン」だと結論づけた。
こうした現実から、松原氏は40代以降の安易な転職を「そんなに勧めていない」と明言。「もう40歳過ぎたらそんな転職できないよね」と述べ、キャリアの選択肢が「転職しかない」と思い込んでいる現状を変えたいと訴える。その対案として「独立」を挙げ、特に自身の展開するビル清掃事業「Build's」を例に、「手に職をつける」重要性を強調。AI時代において、身体を動かすブルーカラーの仕事こそが価値を持つと主張し、新しい技術を吸収できる体力と気力がある「40代がデッドライン」だと結論づけた。
YouTubeの動画内容
