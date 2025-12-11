『BE-PAL』最新号に“モンベル×タフケース”付録　アウトドア派必見の耐衝撃仕様

『BE-PAL』1月号（小学館）が2025年12月9日（火）に発売された。

【写真】特集「BE-PAL OUTDOOR AWARD 2025」

今号の特別付録は「モンベル アウトドア “タフ” ケース」。人気アウトドアブランド・mont-bellとコラボした、大切なギアを衝撃から守るギアケース。火おこしセットを入れたり、趣味の釣り道具を入れたりなど、幅広いシーンで活用できるアイテムだ。

ケースの中は両面にクッションを完備。クッションは取り外し可能なため両面クッション、片面クッション、クッションなしと入れるモノのサイズによって着脱できるのも便利なポイント。

ケースのサイズは横16.5×縦10.5×高さ5cm。防水ではないが、ガッチリとした留め具を4か所に配し、ホールド感も抜群。ヒモをかけられるホールを2か所に設けているので、自前のストラップを付ければ肩掛けとしても使用することができる。

誌面では「キャンプギア ヒットランキング全312アイテム発表！」を掲載。全国の人気ショップ17店にアンケートを行い選出されたキャンプギアをランキング形式で発表。テントにタープ、ランタンにチェア、テーブルに焚き火台、バックパックにレインジャケットなど……。2025年に売れたモノが丸わかりの特集となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）