外為サマリー：一時１５５円５０銭台に軟化、日米金利差の縮小を意識 外為サマリー：一時１５５円５０銭台に軟化、日米金利差の縮小を意識

１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円８１銭前後と前日の午後５時時点に比べ８５銭程度のドル安・円高となっている。



１０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円０２銭前後と前日に比べ８５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での０．２５％利下げは市場予想通りだったが、短期国債の買い入れが決まったことを受けて米長期金利が低下したことが影響し、一時１５５円８０銭まで軟化した。



この流れを引き継ぐ形で、この日の東京市場もドル売り・円買いが先行。トランプ米大統領が０．２５％の利下げに対して不満を述べているほか、次期ＦＲＢ議長候補である国家経済会議（ＮＥＣ）のハセット委員長が「ＦＲＢには利下げの余地が十分にある」と発言していることがドルの重荷となっているようだ。日銀の追加利上げ観測から日米金利差の縮小が意識されやすく、午前９時００分すぎには１５５円５７銭をつける場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７０２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００５５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８２円３２銭前後と同１５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS