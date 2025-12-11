第1回【ファン感謝祭で阿部監督に「お前がやめろ！」とヤジが飛ぶ巨人の異常事態…背景には2025年に巨人ファンを動揺させた「2つの衝撃的なニュース」】からの続き──。巨人の阿部慎之助監督は2024年のシーズンから指揮を執り、新人監督ながらチームをセ・リーグ優勝に導いた。（全2回の第2回）

＊＊＊

【写真6枚】笑顔で“反社”と…電撃退団したオコエが巨人に来たばかりの23年1月に発覚した「ヤバすぎる宴会写真」

ところがクライマックスシリーズ（CS）で3位のDeNAに敗れてしまい、日本シリーズ進出を逃してしまう。

2年目の今シーズンは70勝69敗4分けで3位。リーグ優勝は逃したものの、Aクラス入りは果たした。にもかかわらず、阿部監督の責任を問うファンの声は少なくない。担当記者が言う。

退団を発表したオコエ

「やはり“常勝巨人”というスローガンが大きな影響を与えているかもしれません。例えばパ・リーグではソフトバンクが同じように常勝を掲げています。2022年に監督に就任した藤本博史氏は最終戦で敗れてオリックスが優勝する“劇的な敗北”で2位。翌23年は3位と2年連続でAクラスでした。ところがネットを中心に監督交代を求めるファンの声は以前から強いものがありました。結局、CSのファーストステージで2位のロッテに負けると監督退任が発表されたのです。同じ“常勝軍団”として、阿部監督を取り巻く状況と似ていると言えないでしょうか」

野球解説者で、現役時代には巨人、阪神両チームで4番を務めた広澤克実氏は「来シーズンのセ・リーグも巨人ではなく阪神が優勝すると考えているファンや野球解説者は多いと思います」と言う。

「巨人がリーグ制覇さえ難しいチームになってしまったのは、本来であれば編成の責任も大きいのです。ところが阿部監督だけが批判の矢面に立たされているのは事実で、これは同情すべき点だと思います」

巨人のフロントが抱える問題

もし阿部監督が本当に辞任したら、次期監督は誰かという問題も浮上する。

「指導者の人材不足は巨人だけの問題ではないとはいえ、果たして今の球界に巨人ほどの名門球団を率いるだけの人物がいるかという議論も、巨人ファンの間では起きるのではないでしょうか。しかしながら、もし来季も巨人がリーグ優勝を逃したり、日本シリーズに進出できなかったりすれば、阿部監督の責任問題に発展するのはさすがに避けられないでしょう。次期監督を巡って激しい議論がファンの間で起きるにしても、続投と言われるとファンは簡単には納得しないと思います」（同・広澤氏）

どんな名監督でも戦力に劣るチームを任されて好成績を残せるはずがない。広澤氏が「阿部監督だけでなく、巨人の編成にも責任がある」と指摘する理由だ。

では、巨人のフロントは何をしているのか──広澤氏は“2人の人物の死去”が大きな影響を与えているという。

「巨人のオーナーを務め、プロ野球界にも大きな発言力を持っていた渡邉恒雄さんが2024年の12月に亡くなりました。さらに長嶋茂雄さんも今年の6月に亡くなりました。巨人を力強く支えた2人の傑出した人物を失い、巨人のフロントは一種の混乱状態となり、いわゆる『ガバナンスが効いていない状態』に陥っているのではないでしょうか」

“常勝巨人”でプロ野球は盛り上がるのか？

2軍監督を務めていた桑田真澄氏が退団した際、阿部監督との確執が報じられたのは記憶に新しい。さらに電撃退団したオコエ瑠偉と阿部監督との確執疑惑をデイリー新潮が報じた。巨人のチーム運営が揺らいでいるとの印象を受けたファンは多いだろう。

とはいえ“常勝巨人”が復活することがプロ野球の発展に寄与するのか、という根本的な疑問が広澤氏にはあるという。

「メジャーリーグの名門チームであるドジャースでさえワールドシリーズ優勝は9回しかなく、連覇は今季が初でした。一方の巨人は22回の日本一に輝き、2連覇どころか1965年から73年にかけては9連覇、つまりV9を達成しました。率直に申し上げて、ちょっと巨人は勝ちすぎてきたと思います。今の阪神が強いと言っても、日本一は2回しかありません。昭和の巨人が異常に強かったわけで、それが是正されるのは決して悪いことではないと思います」

第1回【ファン感謝祭で阿部監督に「お前がやめろ！」とヤジが飛ぶ巨人の異常事態…背景には2025年に巨人ファンを動揺させた「2つの衝撃的なニュース」】では、巨人のファン感謝デー「ジャイアンツ・ファンフェスタ」で阿部監督に観客から批判のヤジが飛んだ背景など、阿部監督に批判が集中する原因について詳細に報じている──。

デイリー新潮編集部