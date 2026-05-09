Google PlayやF-Droidで配布されているAndroidアプリは更新があるとスマホに通知され、アップデートを行うことができます。ただしGitHubだけで配布されているアプリはapkファイルをダウンロードして手動でインストールするだけでありアップデートは自力で行う必要があります。「Obtainium」はGitHubなどのリリースページだけで配布されているAndroidアプリのインストールをF-Droidのようにサポートし、アプリのリリースページから