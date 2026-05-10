テスラのイーロン・マスク氏らが支援した世界大会「Global Learning XPRIZE Competition」で優勝し、世界的な注目を集めたEnuma。同社が展開する「トドさんすう」「トド英語」は、なぜこれほどまでに多くの子どもたちを自発的な学習へと駆り立てるのだろうか。そこには、元ゲーム開発者ならではの「間違いを強調しない」設計や、一人ひとりの特性に合わせた緻密なUX（ユーザー体験）の追求があった。本インタビューでは、Enuma Jap