サイバートラスト<4498.T>が３日続伸している。９日の取引終了後、同社の「ｉＴｒｕｓｔ本人確認サービス」で今年９月から提供している「ｍｄｏｃ取得機能」と「ｍｄｏｃ検証サービスＡＰＩ」が、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246.T>子会社のＬｉｑｕｉｄに採用されたと発表しており、好材料視されている。



「ｍｄｏｃ」は、国際標準規格で規定されているデジタル身分証の技術方式で、マイナンバーカードの情報をｍｄｏｃ形式でスマートフォンに格納することで、物理カード本体がなくてもスマートフォンだけで本人確認や属性証明を安全に実行可能にする。今回の採用により、スマートフォン利用者は物理的なマイナンバーカードや暗証番号を使わずに、カード代替電磁的記録を利用した各種民間サービスでの本人確認がスムーズに行えるようになるとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS