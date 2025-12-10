Switch2版「The Elder Scrolls V: Skyrim」がサプライズ発表！ パフォーマンスを最適化、マウス操作にも対応
Bethesda Game Studiosは、Nintendo Switch 2用オープンワールドRPG「The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition」を本日12月10日に発売する。価格は7,260円。
2011年12月に発売され、200以上のGame of the Yearを受賞した「TESV: Skyrim」のSwitch2版がサプライズ発表。解像度の向上やロード時間の短縮といったパフォーマンスの最適化が行なわれているほか、Joy-Con 2のマウス操作、モーションコントロール、amiiboへの対応など、Switch2のハードウェア性能を最大限に活用したゲーム体験を楽しめる。
今回の「Anniversary Edition」にはゲーム本編、3つの公式拡張パック「Dawnguard」、「Hearthfire」、「Dragonborn」、公式Mod「Creation Club」が含まれている。なお、Switch版「TESV: Skyrim Anniversary Edition」所有者は100円でSwitch2版を購入できるほか、Switch版「TESV: Skyrim」を所有している場合は「Anniversary Upgrade」を購入することでSwitch2版をプレイできる。
□マイニンテンドーストア「The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition」のページ【Nintendo Switch 2 Launch Trailer - Skyrim Anniversary Edition】
(C) 2025 ZeniMax. ZeniMax, Bethesda Game Studios, The Elder Scrolls, and Skyrim are trademarks of the ZeniMax group of companies. All rights reserved.