¢£Î¾¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À»Ñ¤ä¡¢Æ»Ã¼¤Î¥«ー¥Ö¥ß¥éー±Û¤·¤Ë¼«»£¤ê¤·¤¿»Ñ¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏÊÕæÆÂÀ¤Î´Ú¹ñ¥í¥±¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～②
TBS¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆÅÏÊÕæÆÂÀ¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÅÏÊÕ¤Ï12·î5Æü¤Î¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù¤Ç¡¢Matt¤ÈÉÔÏ·ÉÔ»à´ë²è¤Î¤¿¤á´Ú¹ñ¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¤¡¢¿©ºà¥²¥Ã¥È¤ËËÛÁö¤·¤¿¤ê¡¢¶Ë¾å¥¨¥¹¥ÆÅÐ¾ì¡õ¼ÞÇ®¤Î°ÛÀ¤³¦¥µ¥¦¥Ê¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤ÎÀÄ¿§¥À¥¦¥ó¤òÃå¤¿ÅÏÊÕ¤¬Î¾¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À»Ñ¤ä¡¢Æ»Ã¼¤Î¥«ー¥Ö¥ß¥éー±Û¤·¤Ë¼«»£¤ê¤·¤¿»Ñ¤â¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ä¥Ê¥®¤ËÄ¹·¤»Ñ¤ÇÎ¾¼ê¤ò¹¤²²£¤ò¸þ¤¤¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥À¥¦¥ó»Ñ¤Ç³¹Ãæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢¾å²¼¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¼¼ÆâÃå»Ñ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈà»á´¶¶¯¤¤¡×¡Ö¤É¤Î¼Ì¿¿¤â¥á¥í¤¤¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£