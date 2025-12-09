µð¿Í¤¬¡Ö½Ð¤·¤¿¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡¡ËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ¡Ä¸½¥É¥é°ÜÀÒ¤Î26ºÐ¤ËÁûÁ³¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÂè4²ó¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡×¤¬9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢·×12Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤ÎµÆÃÏÂçµ©Åê¼ê¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Öµð¿Í¤¬µÆÃÓ½Ð¤·¤¿¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ï¡×¡ÖµÆÃÓÊü½Ð¤¬¤«¤Ê¤ê¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡2021Ç¯°éÀ®Áª¼ê¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿µÆÃÏ¤Ï¡¢¿·¿Í¤Î2022Ç¯4·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢16»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ï50ÅÐÈÄ¤Ç11¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.40¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·2024Ç¯¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤¯¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤ê2025Ç¯¤«¤é°éÀ®¤Ë¡£7·î²¼½Ü¤ËºÆ¤Ó»ÙÇÛ²¼¤òÄÏ¤ß¡¢7»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.80¤À¤Ã¤¿¡£
26歳右腕には「今年えぐい球投げてたろ」「巨人ファン菊地くん出されたことにかなり驚いてる」「現ドラで菊地取られて絶望してる」「菊地出すのどうなの巨人は」「菊地取られたのは正直痛い」「もったいないような気が」「ポテンシャルはエグいし、新庄さんの下なら巨人よりもチャンス多いと思うし頑張ってほしい」など様々な意見があった。