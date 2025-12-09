この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が融資否決からの立ち直り方を解説！『【不動産投資】融資が通らない時代が本格到来。2026年から詰む投資家・勝つ投資家の違いとは？』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が自身のYouTubeチャンネルで公開した動画『【不動産投資】融資が通らない時代が本格到来。2026年から詰む投資家・勝つ投資家の違いとは?』では、銀行からの融資否決に直面した投資家が次の成功へと繋げるための戦略が解説されている。



木村氏はまず、融資否決は終わりではなく改善の出発点であると強調する。近年、審査が厳格化した背景には過去の不正融資問題による引き締めや、物件価格の高騰による担保評価と時価の乖離がある。銀行は簿価や路線価といった保守的な評価基準を採用しているため、頭金が必要となるケースが増加しているという。



融資審査で重視される要素は個人と法人で異なる。個人の場合、年収だけでなく金融資産全体の提示が信用度向上に繋がるが、値動きの激しい資産は逆効果となる場合がある。法人の場合は決算書の内容が重視され、特に利益の有無が大きなポイントとなる。木村氏は「銀行は成功している企業を応援したいというスタンスである」と指摘し、節税目的で赤字決算にしていると融資が受けにくくなると述べる。



物件選定においても、金融機関は収益性と資産性の二軸で評価を行う。収益性は利回りで判断されるが、価格が高騰している都心部では利回りが低くなりがちで、収支が成り立たないと見なされるケースがある。資産性については、建物の価値は年数とともに減少するため、最終的に価値が残る土地が極めて重要だ。木村氏は、交通の便が良く人口が減りにくい郊外エリアを選ぶ戦略を推奨する。



木村氏は融資否決をチャンスに変える戦略として、銀行に否決理由のヒントを聞き出し、物件か属性かを分析することの重要性を語る。その上で、金融機関の考え方や傾向を理解し、評価される物件を選んだり資産状況の見せ方を工夫したりすることで、融資の結果は大きく変わるという。各金融機関には審査の「癖」があり、事前にリサーチして自分の属性や物件に合った機関を選ぶことが重要だ。書類の提示方法にも工夫の余地があり、用途別に口座を分けて一覧化することで家計の健全性が伝わりやすくなる。



融資否決は自身の投資戦略を見直す好機であり、原因を分析し改善策を講じることで次の成功に繋がる。融資環境の変化に対応するため、金融機関の評価基準を理解した物件選定と資料準備が求められる。