ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦ÌÚÂ¼Þ«»Î»á¤¬¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ø2026Ç¯¤Ë"ÀäÂÐ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÉÔÆ°»º"¤È¤Ï?Åê»ñ²È¤¬Èò¤±¤ë¤Ù¤ÃÏÍëÊª·ï¤òË½Ïª¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢»ñºà¹âÆ¤ä¿ÍºàÉÔÂ¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬Â³¤¯2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿Åê»ñÀïÎ¬¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÂ¼»á¤Ï2025Ç¯¤Î²Á³Ê¾å¾ºÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢»ñºà¹âÆ¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤È¹âÎð²½¡¢Ï«Æ¯»þ´Öµ¬À©¤Î¶¯²½¤È¤¤¤¦3ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤¬Ê£¹çÅª¤ËºîÍÑ¤·¡¢·úÀß¶È³¦¤Ç¤Ï²áµî10Ç¯¤ÇºÇÂ¿¥Úー¥¹¤ÎÅÝ»º¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÃÏ²Á¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç¥×¥é¥¹2.7%¤È34Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¯¤¤¿¤Ó¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¿·ÃÛ½»Âð¤ÎÃå¹©·ï¿ô¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¹âÆ¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¤ÁØ¤¬Ãæ¸Å»Ô¾ì¤ËÎ®¤ì¤ë¡Ö¤¤¤Ó¤Ä¤Ê¹½¿Þ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¤Ç¤Ï2026Ç¯¤Ï¡ÖÇã¤¤¤«?¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢ÌÚÂ¼»á¤Ï¹Ù³°¡¦ÃÏÊý¤ÎÃæ¸ÅÅê»ñÊª·ï¤ò¡ÖÃÇÁ³Çã¤¤¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£Âç¼ê¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Î²ñ°÷¿ô¤¬15Ç¯Á°¤Î1Ëü¿Í¤«¤é45Ëü¿Í¤ËµÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤òº¬µò¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥äーÁý²Ã¤Ë¤è¤êÃæ¸ÅÊª·ï¤Ç¤â²Á³Ê¾å¾º¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤ë¡£ÌÚÂ¼»á¤Ï¡ÖÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ê¤ó¤«É¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢Íø²ó¤ê³ÎÊÝ¤ÈÊÖºÑ¿ÊÄ½¤ÇÃå¼Â¤Ë»ñ»º·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤Åê»ñ¡×¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¥ï¥ó¥ëー¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤ÏÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¡£¿·ÃÛ¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬Ãæ¸Å¤Ë¤Ê¤ë¤È¼ûÍ×¤¬¸Â¤é¤ì¡¢ÇäµÑ»þ¤Ë»ÄºÄ¤¬¾å²ó¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£·úÃÛ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÅê»ñ²È¤Ë¤ÏÅÝ»º¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÃí°Õ¤âÂ¥¤·¡¢¼ê¸µ»ñ¶â¤ò¸ü¤á¤Ë»ý¤Ä¤³¤È¤äÊ£¿ô¶È¼Ô¤ÎÅö¤¿¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÂ¼»á¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¼«Âð¹ØÆþ¡×¤È¡ÖÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡×¤ÏÊÌÊª¤À¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÅÔ¿´¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÏÃÂê¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢¹Ù³°¤ÇÍø²ó¤ê¤¬¹â¤¯ÅÚÃÏ²ÁÃÍ¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤ëÊª·ï¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¸ÌÀ¤À¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
