¡Ú¼ÂÏ¿¥Þ¥ó¥¬¡ÛÌÌÀÜ´±¤«¤é¡Ö10Ê¬°Ê¾å¡×ÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢¤Ã¤¿¡×
¡ÚÆÉ¼Ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥Þ¥ó¥¬²½¡ª¡Û¥³¥ó¥µ¥ë´ë¶È¤ÎÌÌÀÜ¤ÇÌÌÀÜ´±¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÓÃæÎ¥ÀÊ¡ª10Ê¬°Ê¾åÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÃËÀ¤Î·èÃÇ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î·èÃÇ¤Ï¡Ä¡Ä
¤Þ¤µ¤«¤Î¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÃËÀ¡£¸½ºß¤Ï¸Ä¿Í¤ÇÆ¯¤¡¢Ç¯¼ý1500Ëü±ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¢¨¥Þ¥ó¥¬¤ÎÀ©ºî¤Ë¤ÏAI¡ÊGemini¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ê¥³¥Í¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡ÖÌÌÀÜ¤Ç¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£