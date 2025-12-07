¡ÚUFC323¡Û¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¤Î²ø²æ¤Î¸½¾õ¤Ï¡©¡¡´Ø·¸¼Ô¤Î¡ÈÈ¯É½¡É¤Ë²òÀâ¼Ô¤ÏÈ¿ÏÀ¡ÖÁ´¤¯°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¸«²ò¼¨¤¹
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØUFC323¡Ù¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎT-¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¥á¥¤¥ó¥«ー¥É¤ÎÂè4»î¹ç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢²¦¼Ô¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬1R26ÉÃ¤ÇÉé½ý¤Ë¤è¤êTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
5ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤è¤ê²¦ºÂ´ÙÍî¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¡£¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê·ëËö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤Î¸½¾õ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£UFC´Ø·¸¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¡¢¸½ÃÏÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMMA¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¤¬ÊóÆ»¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
UFC¤Î¼çÇ¤°å»Õ¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦´Ø·¸¼Ô¥áー¥¬¥ó¡¦¥ª¥ê¥ô¥£»á¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¤ÎÉé½ý¤Ï¡Öº¸¸ª´ØÀáÃ¦±±¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¸ª´ØÀá¤ÏÃ¦±±¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Á³¤Ë¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·îÍËÆü¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¡¢Â»½ý¤Î¶ñ¹ç¤äÂ¾¤ÎÉé½ý¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤áÄÉ²Ã¤Î¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¡¢À°·Á³°²Ê°å¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¡×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆUFC²òÀâ¼Ô¤Î¥¸¥çー¡¦¥íー¥¬¥ó»á¤Ï¡ÖÁ´¤¯°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¡ÖÈà¤ÎÉª¤¬Ê¸»úÄÌ¤ê´ØÀá¤«¤é³°¤ì¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¸ª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÏÓ¤Î²ø²æ¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Àµ³Î¤Ê²ø²æ¤Î¾õ¶·¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¡ØMMA¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¤Ï¡Ö¿ÇÃÇ·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¤ÏÏÓ¤Î²ø²æ¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÌÌ¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢Åö¤Î¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¹ó¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅê¹Æ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²ø²æ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤ÏÌÀÆü°Ê¹ß¤ÎÂ³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£