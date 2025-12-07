【日本ハム】「復活が胸熱すぎる…」5年ぶり古巣復帰の西川遥輝　ファンがひそかに待ち焦がれる「はるたく」コンビ復活

西川復帰により、中島とのコンビ復活も注目されそうだ（C）産経新聞社

日本ハムは、12月2日、ヤクルトを戦力外となっていた西川遥輝の獲得を発表した。21年オフに自由契約となって以来、5年ぶりの古巣復帰となる。

西川は2011年から11年間在籍、その間、盗塁王4度獲得、20年にはキャプテンを務めるなどチームの顔として輝かしいキャリアを残した。楽天、ヤクルトと2球団を渡り歩いたのち、電撃復帰となった。

【動画】大歓声が打球を一押し！清宮幸太郎の逆転2点三塁打をチェック

日本ハムでは、選手会長の松本剛が今オフFA行使により巨人に移籍。30代以上の外野手もいなくなったことで、チームの精神的支柱の役割も期待されている。

SNS上では、西川復帰の一報が流れると「おかえり、ずっと待ってた」「タオル持ってるよ！」など、歓喜の声が多く上がっていた。

さらにファンがひそかに“胸熱”と期待しているのは、日本ハム一筋で来季18年目を迎える中島卓也との「はるたく」コンビ復活だ。

2016年のチーム日本一当時、球団1.2を争う人気選手だった2人は共に中心選手として活躍するなど、長い間切磋琢磨してきた仲だ。そして中島の今季は32試合に出場、打率.333、内野では全ポジションを守り、代走起用も含め、チームが求める役割をしっかり果たしてきた。