タレントの辻希美(38)が6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。子育ての悩みについて語った。

今年8月に誕生し、動画撮影時点で生後3カ月を迎えようしているという夢空さんについて「ここ何日か1時間とか1時間半とかで起きるようになっちゃって」と寝かしつけてもすぐに起きてしまうと告白。

寝かしつけについての悩みをSNSにつづったところ「メンタルリープでは」とのコメントが寄せられたとし「調べてみたら生まれて12週あたりにそういうなかなか寝てくれなかったりするタイミングが来るっていうのが書いてあって。まさにそれなのかなと思って気持ち的には安心した」と説明した。

メンタルリープとは、赤ちゃんが脳や心を急激に発達させる「成長の節目」を指す言葉で、生後間もない頃から約20カ月頃までの間に訪れるとされている。この時期には夜泣きが増えるたりするなどの変化が現れることがあるという。

辻は「もう本当に寝不足がヤバすぎて…」とし、睡眠不足の影響なのか頭痛などが頻繁に起こると告白。子育ての大変さを明かしていた。

動画のコメント欄には「身体気をつけて無理しないでください」「うちの子も0歳児の時は寝なさすぎて思い出すだけで辛くなります」「うちは2人息子がいるけど、どっちも寝なかったから、辻ちゃんの気持ちがめちゃくちゃわかる」などの声が寄せられていた。