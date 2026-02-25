2月24日、5児の母である辻希美が自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』に更新した動画の中で、子供たちの“感染症ラッシュ”を振り返った。【関連】辻希美、自宅リビングの引っ越し＆リフォームを報告「とんでもない大工事」辻は、次女の離乳食の再スタートを報告する動画の中で、離乳食を中断していた理由は家族の体調不良だとして、「1月がね、怒涛の、もう本当に感染症ラッシュだったんですよ、我が家が。それにゆめ（次女）