元「モーニング娘。」メンバーでタレントの辻希美さんと俳優の杉浦太陽さんの長女、モデルの希空さん（18）が2026年3月9日に公式YouTubeチャンネルを更新。100の質問に回答し、結婚や子どもに対する願望、さらに今年の目標などを語った。「子供の頃の夢は？」希空さんは、「【質問コーナー】1年ぶりに100の質問答えてみた」と題して、メイクをしながら質問に回答。「今、会いたい人はいる？」という質問には、「夢空ちゃん」と即答